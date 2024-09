Nubifragio a Milano, la pioggia allaga le strade: esondato il Seveso

In pochissime ore sono stati registrati oltre 100 millimetri di pioggia, una grande quantità di quella che (in media) cade a Milano durante tutto il mese di settembre.

Pioggia, e ancora pioggia, tanto che il Seveso ha traboccato a Milano. La città deve fare i conti con una forte ondata di maltempo che, secondo le previsioni attuali, dovrebbe durare almeno fino al tardo pomeriggio e riprendere poi in serata.

Nubifragio a Milano, esondato il Seveso

Questa situazione era stata anticipata, dato che la protezione civile del comune di Milano aveva emesso un’allerta gialla per forti temporali dal primo pomeriggio di mercoledì, mentre altre due allerte erano state attivate a mezzanotte: un’allerta arancione per rischio idrologico e un’allerta gialla per rischio idraulico.

Le intense piogge hanno fatto aumentare il livello dei fiumi Olona, Lambro e Seveso. Proprio quest’ultimo fiume è traboccato intorno alle 14:30. Anche il Lambro è notevolmente ingrossato dalle precipitazioni, raggiungendo quota 2,60 metri a via Feltre. Nel primo pomeriggio di giovedì sono state evacuate le comunità Ceas ed Exodus, ma si sono verificati anche allagamenti nel quartiere Ponte Lambro perché il fiume è salito oltre i 2,40 metri e ha riversato nelle fognature del quartiere, così come nei cortili delle case popolari. La situazione è critica anche sul Lambro Meridionale, dove si raccolgono le acque dell’Olona e dello scolmatore del Seveso. Il livello è molto aumentato nella zona conca fallata sotto il Naviglio, con rischio di esondazione nel quartiere Gratosoglio. Quanta pioggia è caduta? Dalla mezzanotte alle 14:00 sono caduti più di 100 millimetri di pioggia, 115 in alcune zone come San Siro e Porta Genova. Una quantità enorme, quasi la stessa quantità di pioggia che cade in media sulla madonnina nel nono mese dell’anno (a settembre i pluviometri milanesi raccolgono circa 122 mm).

Allagamenti nei sottopassi

Ci sono circa cinquanta interventi in corso da parte dei vigili del fuoco. Quattro auto sono rimaste bloccate a causa degli allagamenti nel sottopasso di via Silla, nel quartiere Figino, dove i pompieri stanno lavorando per liberare le persone intrappolate all’interno. Ci sono diversi scantinati allagati e chiamate per alberi pericolanti. I vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso sono intervenuti anche nel sottopasso Dionigi Bussola, in viale Cassala, dove ci sarebbero altre quattro auto bloccate. Nell’Istituto europeo di design, in via Pompeo Leoni, sono stati segnalati allagamenti nei piani inferiori. I pompieri stanno usando pompe per drenare l’acqua piovana.

Anche il Tribunale di Milano è allagato: l’atrio d’ingresso principale è coperto d’acqua e alcuni corridoi e le scale hanno subito danni. Nel sottopasso di viale Rubicone gli automobilisti bloccati si sono rifugiati sui tetti delle loro auto per mettersi in salvo. Sul posto c’è la squadra Saf del soccorso acquatico. Ci sono anche allagamenti nelle strade vicino all’ospedale Monzino.

Aggiornamento Atm

Atm comunica che molte linee di bus e tram sono bloccate a causa degli innumerevoli allagamenti. Nella stazione della metropolitana di Molino Dorino c’è una perdita dal soffitto a causa della pioggia. A causa del maltempo è stato chiuso un tratto della linea M2 della metropolitana milanese (la “Verde”). In particolare, il tratto chiuso va dalla stazione Famagosta alla stazione Assago, dove ci sono stati alcuni allagamenti nella galleria. Ci sono vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sul posto per effettuare controlli. Non ci sono persone ferite. Ci sono anche disagi in altre stazioni. Diversi ingressi delle linee M1, M2, M3 e M5 sono chiusi (non si può entrare a Missori Velasca: usate gli ingressi di corso Italia), ha precisato Atm in una nota. Le scale che portano alla fermata Missori si sono trasformate in una cascata.

Problemi nella circolazione dei treni

Le intense piogge hanno causato problemi nei servizi ferroviari suburbani, con ritardi fino a 120 minuti e treni con percorsi limitati o cancellati. La circolazione dei treni è fortemente rallentata tra Milano Rogoredo e Milano Porta Vittoria. Anche la linea elettrica è stata colpita dai disagi. A causa delle intense precipitazioni alcune cabine elettriche secondarie sono state sommerse dall’acqua. “Le squadre di pronto intervento Unareti stanno lavorando nelle zone più colpite dal maltempo che ha colpito la città dalla scorsa notte”. Queste operazioni potrebbero richiedere molto tempo “potrebbero essere necessarie operazioni per svuotare l’acqua dalle località che ospitano le cabine elettriche – così viene comunicato dalla società Unareti -. In questi casi, il ripristino del servizio sarà possibile solo dopo accurati asciugamenti che potrebbero richiedere alcune ore”. “Per facilitare la gestione di eventuali problemi, ricordiamo ai cittadini che sul sito unareti.it è disponibile un motore di ricerca per ottenere informazioni in tempo reale sul proprio contratto. È possibile accedere alle stesse informazioni inviando un messaggio specificando l’indirizzo di fornitura tramite SMS o WhatsApp al numero 339 9958463 o tramite Telegram all’account @unareti_bot”.