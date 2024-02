L’anagrafe di Niguarda in via Passerini potrebbe riaprire: la manifestazione

Le forze politiche di centrosinistra del Municipio 9 di Milano hanno organizzato una manifestazione per chiedere la riapertura dell'anagrafe di via Passerini a Niguarda, almeno un giorno alla settimana.

La richiesta di riapertura dell’anagrafe di Niguarda: una manifestazione per la comunità

La sede dell’anagrafe di via Passerini era stata chiusa dal Comune di Milano insieme a quella di via Boifava nel gennaio del 2023, per rafforzare le altre sedi anagrafiche dei Municipi 9 e 5, che erano più frequentate. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità per la comunità di far sentire la propria voce e sottolineare l’importanza di avere un servizio essenziale come l’anagrafe a portata di mano. Gli abitanti del quartiere Niguarda sono consapevoli che la chiusura delle sedi anagrafiche ha lasciato un vuoto nella periferia nord di Milano, soprattutto considerando le nuove edificazioni in corso nel quartiere.

Gli anziani e i residenti del quartiere Niguarda chiedono l’apertura dell’anagrafe

Gli anziani e i cittadini residenti nel quartiere Niguarda stanno sollevando la loro voce per chiedere con forza la riapertura dell’anagrafe locale. Questo servizio essenziale è considerato di vitale importanza per la comunità, poiché offre un accesso diretto ai documenti e ai servizi amministrativi necessari per la vita quotidiana. La chiusura delle sedi anagrafiche ha creato una disparità nella periferia nord di Milano, causando disagio e difficoltà agli abitanti del quartiere. È particolarmente preoccupante per gli anziani che, a causa delle distanze e delle eventuali difficoltà motorie, trovano difficile recarsi presso le altre sedi anagrafiche più lontane. Pertanto, è fondamentale rispondere alle richieste della comunità di Niguarda e garantire la riapertura dell’anagrafe locale, al fine di soddisfare le esigenze dei suoi residenti.

Chiusura sedi anagrafiche Niguarda: un duro colpo per la periferia nord di Milano

La chiusura delle sedi anagrafiche a Niguarda ha rappresentato un colpo duro per la periferia nord di Milano. I residenti del quartiere si trovano ora in una situazione scomoda, costretti a viaggiare per almeno 30 minuti per raggiungere la sede anagrafica più vicina. Questo contrasta direttamente con gli impegni presi durante la campagna elettorale sulla “Città a 15 minuti“. Inoltre, considerando che il quartiere di Niguarda ha una percentuale di anziani superiore al 20%, questa decisione ha causato ulteriori difficoltà per una parte della popolazione già vulnerabile. L’anagrafe rappresenta un simbolo tangibile di vicinanza tra il Centro e la Periferia, quindi la chiusura delle sedi ha rafforzato il senso di abbandono che questa comunità ha subito per troppo tempo. Si richiede all’Assessore Dott. Milani di valutare attentamente questa situazione e trovare soluzioni efficaci per rispondere alle esigenze dei cittadini di Niguarda.