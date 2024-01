Le previsioni meteo a Milano di gennaio 2024

Il mese di gennaio del 2024 si preannuncia ricco di sorprese dal punto di vista meteorologico, con un repentino cambiamento delle condizioni climatiche in Lombardia, in particolare a Milano. Secondo le ultime analisi meteorologiche, un vortice freddo di estrazione artica inizierà a influenzare le regioni italiane a partire dall’Epifania, portando temperature ben al di sotto della media del periodo e la possibilità di nevicate anche a quote basse.

Previsioni meteo gennaio 2024: svolta climatica post Epifania

Le previsioni meteo per gennaio 2024 indicano un’imminente svolta climatica dopo l’Epifania. “Il vortice che si scaverà intorno all’Italia nella giornata dell’Epifania comincerà a richiamare al suo interno correnti fredde di estrazione artica tra la fine della settimana e l’inizio di quella successiva”, afferma Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo.

Previsioni meteo gennaio 2024: cosa succederà a Milano e nel resto della Lombardia

Si prevedono correnti fredde sul bacino del Mediterraneo, alimentando la circolazione ciclonica e portando instabilità in diverse regioni italiane. “Sulle aree appenniniche non sono escluse nevicate a bassa quota, con qualche fiocco non escluso anche su parte della Val Padana”, aggiunge l’esperto. Condizioni di instabilità e clima freddo si protrarranno anche nei giorni successivi, con la possibilità di temperature sotto lo zero, in particolare per Milano.

Per quanto riguarda quest’ultima, le temperature potrebbero subire un significativo calo, sia per quanto riguarda le massime che le minime. Il freddo intenso dovuto all’afflusso delle correnti artiche potrebbe portare le temperature minime al di sotto dello zero. Il meteorologo Badellino sottolinea che le condizioni climatiche avverse potrebbero protrarsi anche nei giorni successivi, a causa della possibile permanenza del vortice sul Mediterraneo centrale.