Il Pm 10 supera la soglia a Milano, e raggiunge i 52.25 µg/m³.

Nella giornata di ieri, i monitoraggi dell’Arpa hanno rivelato un aumento delle concentrazioni di particolato sottile, con una media di Pm10 calcolata all’ombra della Madonnina pari a 52.25 µg/m³, superando così la soglia stabilita a 50 microgrammi per metro cubo. La qualità dell’aria a Milano si è deteriorata, evidenziando un problema di inquinamento atmosferico.

Inquinamento alle stelle, il Pm 10 supera la soglia

I dati registrati martedì 12 dicembre mostrano una distribuzione disomogenea di polveri sottili nelle diverse zone della città: 60 µg/m³ in viale Marche, 57 in Città Studi, 61 µg/m³ in via Senato, e 42 µg/m³ al Verziere.

La situazione al di fuori di Milano e andamento mensile

Al di fuori della città, a Limito di Pioltello, sono stati rilevati 60 µg/m³, 46 a Cassano d’Adda e Turbigo, mentre Magenta ha registrato 46 microgrammi per metro cubo.

Nel corso di dicembre, si sono verificati già 3 giorni con valori di smog oltre la soglia consentita. Le normative europee permettono superamenti dei 50 microgrammi di Pm10 solo per un massimo di 35 giorni all’anno.

Misure antismog per la Regione Lombardia

Al momento, non sono ancora state attivate misure antismog previste dal Protocollo aria della Regione Lombardia. Il primo intervento restrittivo scatterà dopo cinque giorni consecutivi con concentrazioni di polveri sottili oltre la soglia, e la giornata di ieri è stata la prima a superare tali limiti.