In aumento i casi di covid in Lombardia, ma per fortuna sono in crescita anche i vaccini.

Nella regione Lombardia, dal 16 ottobre scorso, sono state somministrate oltre 460.000 vaccinazioni contro il COVID e l’influenza. Tra queste, quasi la metà è stata effettuata nelle farmacie, come evidenziato da Federfarma e dalla federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

Record di vaccini anti covid in farmacia

Le vaccinazioni antinfluenzali sono state 274.000, mentre quelle contro il COVID sono state 187.500. La media giornaliera è rispettivamente di 5.000 e 3.400 dosi. Per accedere al vaccino, è necessario utilizzare il portale della Regione Lombardia.

Ruolo centrale delle Farmacie

Il 46% dei lombardi ha scelto di ricevere il vaccino anti-COVID presso le farmacie. Questa preferenza è attribuibile alla capillarità delle farmacie, all’efficienza del servizio, agli orari estesi e al rapporto fiduciario con le comunità, come sottolineato da Andrea Mandelli, presidente degli ordini dei farmacisti italiani e della Lombardia.

L’importanza dell’immunizzazione

Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, ha sottolineato l’importanza dell’immunizzazione, considerando l’incremento degli accessi in pronto soccorso del 80% per il COVID e del 95% per l’influenza negli ultimi 30 giorni. Dal 20 novembre, entrambe le vaccinazioni sono offerte gratuitamente a tutta la popolazione lombarda.

Secondo i dati della Regione, si registra una crescita generalizzata degli accessi in pronto soccorso. I casi di COVID sono aumentati dell’80%, i ricoveri sono saliti a 724 (rispetto ai 431 del mese precedente), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 44, di cui 2 avevano ricevuto il richiamo vaccinale. Negli ultimi sette giorni, sono stati registrati 120 decessi. Va notato che la statistica sul COVID non include i test fai-da-te, potenzialmente sottostimando il numero effettivo di positivi.