Laura Maisano condivide l'incontro tra il cantante Shiva e suo figlio Draco.

Shiva ha vissuto un momento significativo quando ha incontrato per la prima volta suo figlio Draco all’interno del carcere. Questo momento speciale è stato condiviso sui social dalla compagna del trapper, Laura Maisano.

L’incontro tra Shiva e il figlio Draco

È stata Laura Maisano, la compagna di Shiva, a condividere l’incontro su Instagram. Nel suo post, Maisano ha espresso la sua esperienza emotiva, scrivendo: “Ho cercato di immaginare il tuo volto per mesi mentre eri dentro di me, senza mai riuscire a visualizzarlo. Ma ora che ti vedo, sei esattamente come ti ho sognato. Sei identico a tuo padre. Quando finalmente ti ho abbracciato nelle sue braccia e i vostri occhi così simili si sono incontrati per la prima volta, ho perdonato tutte le notti insonni di questa brutta esperienza. Guardo al futuro con la convinzione che tutto questo avrà fine, perché il nostro amore può superare quelle quattro mura e qualsiasi altra barriera. Per l’anima non ci sono divisioni, il filo che ci unisce è indistruttibile, e tu sei la chiave di ogni porta”.

Perché Shiva è in carcere

Shiva è attualmente detenuto a San Vittore dal 26 ottobre con l’accusa di tentato omicidio. L’11 luglio scorso, secondo un’indagine della squadra mobile di Milano coordinata dal pm Daniela Bartolucci, Shiva avrebbe sparato più volte contro due rivali del gruppo SevenZoo di un altro trapper, Rondo da Sosa. Le vittime, Alessandro Maria Rossi, 25 anni, e Walter Pugliesi, 30 anni, entrambi lottatori di arti marziali miste (MMA), sono stati colpiti mentre cercavano di fuggire.

La difesa di Shiva e la richiesta respinta

Gli avvocati di Shiva, Daniele Barelli e Marco Campora, hanno sostenuto che i colpi di pistola fossero stati sparati in difesa e non diretti agli organi vitali. Tuttavia, la richiesta di riqualificare il reato in lesioni e ottenere gli arresti domiciliari è stata respinta.