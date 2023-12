Gli orari e le motivazioni dello sciopero Atm del 15 dicembre 2023 a Milano.

L’agitazione in corso è stata organizzata dai sindacati di base e coinvolgerà gli orari di metro, bus e tram di Atm a Milano. Si tratta di un altro sciopero Atm che avrà luogo venerdì 15 dicembre 2023 a Milano e in altre parti d’Italia, organizzato dalle sigle sindacali Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub trasporti. Questa protesta era inizialmente programmata per il 15 novembre scorso, ma i lavoratori furono successivamente precettati dal Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini.

Sciopero Atm del 15 dicembre: orari e fasce di garanzia

Durante lo sciopero, i mezzi di trasporto metropolitane, bus e tram di Atm a Milano saranno a rischio. La società che gestisce il trasporto pubblico locale ha comunicato che “l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio“. Ciò implica che i mezzi circoleranno nelle fasce orarie comprese tra l’inizio del servizio e le 8.45, nonché tra le 15 e le 18, mentre nel resto della giornata potrebbe verificarsi uno stop.

Le motivazioni dello sciopero

Atm ha dichiarato che lo sciopero è stato indetto “per il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il superamento dei salari di ingresso, contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, per il blocco delle privatizzazioni, per la sicurezza sul lavoro e del servizio, per il salario minimo, per una legge sulla rappresentanza, per il blocco delle spese militari”. Al Cobas ha espresso la sua opposizione “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza”, sottolineando la necessità del superamento dei salari di ingresso, contro appalti e subappalti, per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità, per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, per il blocco delle spese militari e contro le grandi opere speculative.