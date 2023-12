Coppola è stato arrestato per bancarotta e si indaga per tentata estorsione.

L’immobiliarista romano Danilo Coppola, nato nel 1967 e noto per le sue attività di scalata nel settore bancario, è stato recentemente arrestato a Dubai. Attualmente, Coppola deve ancora espiare una condanna di sei anni, cinque mesi e dodici giorni per una serie di reati legati al fallimento. Oggi è stato arrestato a Dubai.

Danilo Coppola arrestato a Dubai

Il professionista immobiliare Danilo Coppola, 66 anni, è stato detenuto a Dubai nelle ultime ore. Secondo le informazioni disponibili, l’arresto è il risultato di un mandato emesso in seguito alla sua condanna definitiva per il crollo finanziario del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, avvenuta nel luglio del 2022. Coppola era un membro della banda nota come “furbetti del quartierino“, un gruppo di imprenditori immobiliari che cercavano di ottenere il controllo delle banche e dell’editoria. Le sue questioni legali hanno raggiunto l’apice nel 2016, quando è stato condannato a nove anni di reclusione per bancarotta fraudolenta.

Coppola arrestato: condanna a 7 anni per bancarotta

Coppola è stato giudicato colpevole di bancarotta fraudolenta e ha ricevuto una sentenza di sette anni di reclusione in relazione a questo procedimento. La condanna, emessa in via definitiva, è il risultato delle indagini sul crac delle suddette società immobiliari.

Indagine per tentata estorsione

Oltre alla sua condanna, l’ex immobiliarista è attualmente sotto inchiesta da parte della procura di Milano per un presunto tentativo di estorsione ai danni della società proprietaria dell’area di Porta Vittoria. Questo nuovo sviluppo aggiunge ulteriori dettagli alla complessa situazione giudiziaria di Danilo Coppola.