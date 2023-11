A causa di un incidente, la metro rossa è stata chiusa tra Cairoli e Pasteur.

Il traffico della linea M1 a Milano è stato improvvisamente interrotto a causa di un incidente nella galleria di Palestro, verificatosi alle 4 del mattino. L’evento ha causato notevoli disagi ai pendolari milanesi durante la mattinata di martedì 28 novembre.

Tratto tra Cairoli e Pasteur danneggiato: metro rossa chiusa per lavori

La sospensione è stata annunciata dalla società di trasporto pubblico, che ha indicato un tratto danneggiato della galleria tra le stazioni di Cairoli e Pasteur come causa dell’interruzione. I passeggeri abituali della M1 sono stati costretti a fare affidamento sui bus sostitutivi, generando lunghe code alle fermate lungo viale Monza, come evidenziato da un video delle 9:12.

L’incidente è avvenuto durante i consueti interventi di manutenzione eseguiti quando i treni non sono in circolazione. Durante questi interventi, un mezzo operativo ha urtato uno dei pilastri che separano i binari nella galleria di Palestro, causandone il danneggiamento. A seguito di questo incidente, è stato necessario sospendere l’intera circolazione dei treni per consentire agli operai di intervenire e mettere in sicurezza il pilastro danneggiato, evitando il rischio di possibili crolli.

Sostituzione dei treni con bus e misure di sicurezza

La società di trasporto ha annunciato la sostituzione dei treni con bus nella tratta compresa tra Cadorna e Pasteur, con l’esclusione della fermata a Cairoli. Lungo il percorso interrotto, i bus si fermano alle fermate dei bus notturni Nm1, viaggiando compatibilmente con le condizioni del traffico. Inoltre, sono state fornite chiare indicazioni sulle stazioni dove non avverranno cambi con le altre linee della metropolitana.

Quando sarà riattivato il servizio?

In un avviso pubblicato sul proprio sito, Atm si è scusata con tutti i passeggeri per i disagi causati e ha assicurato che il personale di pronto intervento è al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile. Tuttavia, al momento, non è stata fornita alcuna previsione su quando l’intervento sul pilastro danneggiato sarà completato e la metro potrà riprendere la normale operatività.