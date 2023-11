Finisce in una strada senza uscita con l'auto rubata, e viene arrestato dalla polizia.

Domenica sera a Milano, un drammatico episodio si è verificato nel quartiere San Siro, quando una Dacia Sandero è stata oggetto di un inseguimento da parte della polizia. Il conducente, un uomo di 39 anni di nazionalità romena con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di ricettazione al termine di questa rocambolesca fuga. L’uomo era in fuga dalla polizia con un’auto rubata.

L’auto rubata in fuga dalla polizia in una via contromano

Verso le 20:00, una volante ha intimato l’alt al veicolo rubato, ma il conducente ha risposto imboccando via Natta. Da lì, ha proseguito contromano per via Trenno e via Diomede, arrivando infine in piazzale Lotto. Nonostante la presenza costante della polizia alle calcagna, il fuggitivo ha continuato la sua fuga verso piazza Santa Maria Rinascente e viale Salmoiraghi.

L’arresto del 39enne

La corsa disperata è giunta a una brusca conclusione quando il conducente si è trovato bloccato in via Oderzio, una strada senza uscita. Abbandonata l’auto, ha continuato a piedi scavalcando il cancello del condominio al civico 6 di via Cremosano, cercando di nascondersi dietro un albero.

Gli agenti, però, hanno prontamente raggiunto e affrontato il fuggitivo. Nonostante una violenta reazione da parte dell’uomo, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e bloccarlo.

Successivamente, durante le indagini, è emerso che la Dacia Sandero utilizzata nella fuga era stata rubata il 16 novembre scorso a Muggiò.