Milano aderisce all'iniziativa "un minuto di rumore per Giulia Cecchettin". Le scuole e gli atenei scelgono il frastuono.

Nel liceo Vittorini, Valentina Pitzalis condivide la sua testimonianza di sopravvivenza dopo essere stata sfregiata con dell’acido dall’ex marito. Un minuto dedicato al rumore, piuttosto che al silenzio, ha attraversato gli istituti superiori di Milano come un breve e fragoroso tributo a Giulia Cecchettin, la giovane veneta rapita e tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato nei giorni precedenti.

Un minuto di rumore per Giulia: la scelta degli studenti

In controtendenza con la proposta del ministro dell’istruzione Valditara di osservare un momento di silenzio, gli studenti di molte scuole superiori hanno scelto di esprimersi attraverso il frastuono, ispirati dalla frase iconica della sorella della vittima: “bruciate tutto”.

Un minuto di rumore per Giulia: un’iniziativa per schierarsi contro una “società patriarcale”

Nei cortili del liceo Manzoni, un comizio accompagnato da un potente megafono ha affrontato temi quali il “sistema” e la “società patriarcale”, sottolineando come quest’ultima, in qualche modo, possa giustificare i femminicidi come espressione di rabbia incontenibile. Un atteggiamento simile è emerso anche all’Agnesi. Al Boccioni, gli studenti hanno espresso il loro dissenso con striscioni di denuncia, mentre al Pasolini sono comparsi cartelli di protesta.

Domani, al liceo Tito Livio, è previsto dipingere una panchina di rosso in segno di memoria.

Oltre al tumulto: la testimonianza di Valentina Pitzalis

Nel contesto del liceo Vittorini, è stata ospitata una testimone speciale, Valentina Pitzalis, diventata simbolo di questa lotta in quanto vittima di un tentato omicidio da parte dell’ex marito che le ha sfregiato il volto con l’acido. Oltre al tumulto, la sua testimonianza ha aggiunto un elemento tangibile alla mobilitazione contro la violenza di genere.