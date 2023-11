Entro l'anno accademico 2025 - 2026 raddoppieranno i posti letto alla Statale di Milano

A Milano, il numero di stanze destinate agli studenti dell’Università Statale sarà raddoppiato entro l’anno accademico 2025-2026, portando il totale dei posti letto a circa 2500, rispetto agli attuali 1.193. Attualmente, ci sono 1.193 posti letto per gli studenti non residenti della Statale, ma entro l’anno accademico 2025-2026, questa cifra sarà raddoppiata, arrivando a 2.500.

Nuovi posti letto per la Statale di Milano: progetto di riqualificazione in Via Attendolo Sforza

Lunedì 13 novembre, è stato annunciato che l’Università Statale di Milano effettuerà una riqualificazione delle stanze destinate agli studenti in via Attendolo Sforza (zona Vigentino), grazie a un cofinanziamento ministeriale di oltre 13 milioni di euro. Questa notizia è stata comunicata dall’ateneo di via Festa del Perdono attraverso una nota ufficiale.

L’intervento prevede la creazione di 208 nuovi posti letto, che si aggiungeranno ai 1.193 già esistenti e ai 1.100 che verranno realizzati a MIND. Pertanto, il totale dei posti letto messi a disposizione dalla Statale di Milano per gli studenti sarà di 2.500.

Affrontare la carenza di posti letto

La prorettrice alla didattica e ai servizi per gli studenti della Statale, Marina Brambilla, ha commentato: “Affrontare la carenza di posti nelle residenze è una priorità delle nostre strategie di sviluppo. Grazie al cofinanziamento di oltre 13 milioni, realizzeremo 208 posti letto in via Attendolo Sforza n. 8, presso l’immobile gemello adiacente a quello utilizzato dai beneficiari del Dsu al civico 6. Il progetto prevede l’ottimizzazione dei servizi per gli studenti non residenti, l’introduzione di servizi culturali e didattici, oltre a servizi ricreativi.”