Grida “Allah Akbar” in metro: la polizia arresta il terrorista algerino

Arrestato terrorista in metro: era già ricercato in Algeria

Un cittadino algerino di 37 anni è stato arrestato a Milano dalla polizia dopo essere stato ricercato per terrorismo in Algeria, dove è accusato di essere membro dell’ISIS.

L’uomo è stato condannato per terrorismo in Algeria e era oggetto di un mandato di cattura internazionale. Le autorità algerine lo cercavano per la sua presunta appartenenza alle milizie dello Stato Islamico dal 2015, coinvolto nel teatro bellico siro-iracheno.

Dettagli sull’evento

Il 37enne è stato fermato durante un controllo in metropolitana nella stazione di Cadorna a Milano. Durante l’interazione con la polizia, ha manifestato un atteggiamento aggressivo, urlando ripetutamente “Allah Akbar” e cercando di estrarre un coltello dallo zaino.

Tentativo di attacco in metro: arrestato il terrorista

Nel tentativo di attacco, l’uomo ha infilato ripetutamente la mano nello zaino, ma fortunatamente gli agenti sono riusciti a impedirgli di prendere il coltello con una lama di 12 centimetri.

Dopo essere stato fermato, il 37enne è stato portato in questura, dove gli agenti della Digos hanno confermato la sua connessione con l’ISIS. Nonostante non avesse mai attirato l’attenzione delle forze di polizia italiane in precedenza, è stato incarcerato in attesa dell’estradizione in Algeria.

Il ministero della Giustizia ha già autorizzato l’estradizione, preparando la strada per la consegna del detenuto alle autorità algerine. La tempestiva azione delle forze dell’ordine ha sventato un potenziale pericolo, assicurando che l’uomo risponda delle sue azioni di fronte alla giustizia internazionale.