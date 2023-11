Secondo i meteorologi di 3B Meteo, piogge e temporali sono in arrivo a Milano per il 9 novembre

Milano si prepara a un cambiamento nel tempo atmosferico. Giovedì 9 novembre sarà caratterizzato da intense precipitazioni a causa di una nuova perturbazione atlantica che attraverserà il Nord Italia, portando con sé rovesci, temporali e nevicate sulle Alpi. La Lombardia vedrà il cielo nuvoloso sin dal mattino, con piogge leggere iniziali, che diventeranno più intense nel pomeriggio, con la possibilità di rovesci. Inoltre, la neve farà il suo ritorno sulle Alpi e le Prealpi, accumulandosi a quote di 1000/1200 metri di altezza.

Prima di questo cambiamento di tempo, è importante notare che il maltempo ha già causato problemi in Lombardia.

Le previsioni di 3B Meteo

Manuel Mazzoleni, un meteorologo di 3Bmeteo, ha spiegato che ciò è dovuto a una nuova perturbazione atlantica che attraverserà il Nord Italia portando rovesci, temporali e nevicate sulle Alpi, anche a quote inferiori a 1500 metri. In particolare, in Lombardia, il cielo sarà nuvoloso fin dal mattino, con piogge leggere provenienti da sud, che si intensificheranno nel pomeriggio, con la possibilità di rovesci. La neve farà la sua comparsa sulle Alpi e le Prealpi, accumulandosi a partire dai 1000/1200 metri di quota.

Da venerdì vi sarà l’estate di San Martino

Tuttavia, questo periodo di cattivo tempo sarà di breve durata. Già nella giornata di venerdì, si prevede un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche. Il fine settimana sarà caratterizzato da ampi spazi soleggiati, con la possibilità di alcune nevicate locali solo sulle Alpi di confine. Le temperature massime si manterranno miti, con valori che raggiungeranno i 12/15°C, mentre le minime notturne oscilleranno tra i 4°C e i 7°C. Domenica, come da tradizione, segnerà l’inizio dell'”estate di San Martino“, ma le temperature serali più fresche ricorderanno che ci si trova ancora in autunno avanzato.