Il detenuto si è gettato dal secondo piano: è evaso dall'ospedale San Paolo per scappare in Svizzera

In un caso che ha coinvolto un fuggitivo ricoverato in ospedale, un agente è finito in coma durante l’inseguimento, ma alla fine l’uomo è stato estradato.

Tutto ha avuto inizio ad agosto quando un uomo ha commesso un furto a Milano, rubando un Rolex del valore di 60mila euro a un passante, il che aveva portato al suo arresto.

Nazim Mordjaneera, un uomo di 32 anni di origini palestinesi, dopo essere stato ricoverato, è evaso dall’ospedale San Paolo.

La fuga e l’inseguimento: un agente è rimasto ferito

Nel mese di settembre, Nazim Mordjaneera, un individuo di 32 anni, è stato ricoverato in ospedale mentre si trovava detenuto. Tuttavia, ha deciso di fuggire durante la notte gettandosi dalla finestra del secondo piano. Durante il tentativo di cattura, un agente di custodia di nome Carmine De Rosa è rimasto gravemente ferito quando ha cercato di fermare Mordjaneera. La fuga è proseguita fino a quando Mordjaneera è stato localizzato in Svizzera, dove è stato poi estradato.

Il precedente furto e l’arresto

L’origine di questa vicenda risale al mese di agosto, quando Mordjaneera e un complice hanno commesso un furto a Milano, rubando un Rolex dal valore di 60mila euro a un passante in pieno centro. La polizia è riuscita a rintracciarli e a catturare Mordjaneera grazie all’aiuto di una donna che ha fornito informazioni cruciali sul complice. Questo furto e l’arresto successivo sono stati il punto di partenza di una serie di eventi straordinari che hanno portato alla fuga e all’estradizione di Mordjaneera.