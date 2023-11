Blitz degli attivisti di "Cambiare "Rotta": manifestazione alla Statale per chiedere una posizione netta sul genocidio palestinese

Un gruppo di attivisti del movimento “Cambiare Rotta“ ha fatto irruzione durante il meeting Alleanza 4EU+ presso l’Università Statale, con l’obiettivo di mettere in luce la questione del genocidio palestinese e ottenere una chiara posizione sul tema dalle istituzioni. Portando con sé la bandiera della Palestina e uno striscione che accusava l’Alleanza 4EU+ di essere complici del genocidio palestinese, gli studenti si sono seduti sul palco e hanno annunciato di non muoversi finché le istituzioni non avessero preso una posizione chiara sulla questione.

Il meeting alleanza 4EU+

Il meeting in Statale, che ha preso il via martedì, ha riunito 250 rappresentanti di otto università pubbliche di eccellenza in Europa, con l’obiettivo di creare un sistema universitario integrato attraverso la collaborazione in progetti congiunti, compreso l’istituto di due lauree magistrali condivise.

Le rivendicazioni degli attivisti e le critiche

Gli attivisti di Cambiare Rotta hanno letto un comunicato durante l’interruzione, mettendo in evidenza il fatto che uno degli ospiti del meeting fosse la Crui, la conferenza dei rettori, che aveva recentemente proclamato una giornata di lutto esponendo la bandiera della pace in segno di cordoglio.

Gli attivisti hanno criticato questa mossa sottolineando l’apparente contraddizione tra la ricerca di pace e la collaborazione con università israeliane come Tel Aviv e il Technion di Haifa. Hanno anche evidenziato come l’accento sull’eccellenza accademica spesso nasconda tagli al diritto allo studio in contrasto con un crescente investimento nella spesa militare e nell’industria bellica, che contribuisce alla diffusione di morte e distruzione in tutto il mondo. Gli studenti della Statale hanno ribadito il loro rifiuto di essere strumenti per la guerra e hanno cercato di portare l’attenzione su questa problematica.