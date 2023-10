Aumento dei prezzi delle case vicino la metropolitana ed è Boom della linea blu.

L’effetto della metropolitana sui prezzi delle abitazioni a Milano è stato notevole, con un aumento del 36% rispetto al 2019. Ci sono significative disparità nei prezzi tra le diverse fermate della metropolitana, con particolare enfasi sulla crescita della nuova linea blu.

Aumento dei prezzi delle case vicino alla metropolitana

Negli ultimi cinque anni, i prezzi delle case, sia nuove che ristrutturate, nelle vicinanze delle fermate metropolitane a Milano sono aumentati del 36%, secondo un’indagine condotta da Abitare Co. La linea rossa si distingue in particolare, con un prezzo al metro quadro che sfiora i 7.000 euro, trainato dalla riqualificazione delle zone di Turro e Precotto. Alessandro Ghisolfi, responsabile del centro studi di Abitare Co., spiega che l’effetto della metropolitana è stato più pronunciato per le abitazioni vicino alla linea rossa, che è la più storica e lunga, con una differenza media di prezzo di quasi 13.000 euro tra Molino Dorino e Duomo.

Aumento prezzi case vicino alla metropolitana: boom per la linea blu

Al secondo posto per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi ci sono le zone adiacenti alla linea blu, con un aumento del 35% rispetto al 2019.

La presenza di fermate centrali come San Babila, Sforza Policlinico e Santa Sofia ha contribuito a far salire la media dei prezzi.

Per coloro che cercano abitazioni con budget più contenuti, ci sono ancora opzioni nelle zone di Gelsomini e Segneri, dove i prezzi al metro quadro scendono sotto i 4.000 euro. Le linee Forlanini e Repetti hanno registrato un notevole aumento dei prezzi, rispettivamente del 46% e 45%.

Aumento prezzi case vicino a metropolitana linea lilla

Anche la linea lilla ha visto un aumento significativo dei prezzi del 35,4% rispetto al 2019, grazie a zone come Bicocca, CityLife e Tre Torri, ma anche Isola e San Siro.

Qui la differenza di prezzo è notevole, con prezzi che vanno dai 3.900 euro al metro quadrato per Bicocca a oltre 12.000 euro per Tre Torri.

Performance delle linee gialla e verde

Anche le linee gialla e verde hanno registrato prestazioni simili. Le fermate più economiche sulla M3 includono Porto di Mare, Comasina e Affori, con prezzi che oscillano tra i 2.900 e i 3.100 euro al metro quadrato. Le stazioni più centrali come Montenapoleone, Duomo e Missori presentano prezzi più elevati.

La linea M2 ha registrato un aumento del 36% dei prezzi, grazie alle ottime performance di zone come Moscova e Garibaldi, insieme alla riqualificazione di Porta Nuova che ha influenzato positivamente le aree circostanti. Inoltre, c’è un forte interesse per le fermate di Lambrate e Città Studi. Le fermate più convenienti rimangono Cascina Gobba e Crescenzago, con una media di 3.300 euro al metro quadro.