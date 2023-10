Mai così caldo a Milano: il mese di ottobre è il più caldo degli ultimi 200 anni

Milano, la città della moda e del design, sta sperimentando un fenomeno meteorologico eccezionale. Il caldo a Milano in ottobre ha stabilito nuovi record di temperatura, sorprendendo tutti con un’estensione estiva senza precedenti.

Caldo record a Milano in ottobre

L’osservatorio meteorologico di Brera ha ufficialmente certificato che il mese di ottobre in Milano è stato il più caldo mai registrato nei precedenti 200 anni. Lunedì 9 ottobre, la temperatura massima raggiunta ha superato qualsiasi dato precedente dal 1763 ad oggi, segnando un record storico.

La massima temperatura registrata lunedì ha toccato i 30,4°C, un valore senza precedenti per ottobre a Milano. Questo dato straordinario è stato ufficialmente confermato dall’osservatorio di Brera, noto per la sua serie storica di 260 anni. Anche la stazione dell’aeronautica di Linate ha segnato un nuovo record mensile con 30,5°C, la temperatura più alta mai registrata in ottobre a Milano dalla sua serie storica iniziata nel 1931.

Caldo e afa in tutta Italia

L’anomalia meteorologica non è limitata a Milano, ma coinvolge l’intera Italia, con temperature fuori stagione che oscillano tra i 28 e i 32°C nelle ore di massima, e picchi di 33-34°C in alcune regioni, come l’Emilia-Romagna, le valli tosco-umbre, il Tavoliere delle Puglie e alcune aree pianeggianti della Calabria e della Sicilia.

Questo eccezionale caldo a Milano e in Italia è attribuito all’espansione dell’anticiclone subtropicale, causato da un particolare blocco atmosferico. Le correnti di origine nord-africana e la subsidenza dall’alta pressione hanno contribuito a stabilire queste temperature record.

Tuttavia, c’è una buona notizia per chi sta aspettando il ritorno dell’autunno. Secondo le previsioni meteorologiche, un “cambiamento della circolazione atmosferica” è atteso a partire dal prossimo fine settimana, portando finalmente l’autunno a Milano come ci si aspetta in questa stagione dell’anno. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa straordinaria situazione di caldo a Milano.