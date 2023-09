Comprare casa a Milano: quali sono i quartieri più economici

Trovare un appartamento in affitto a Milano può essere un'impresa difficile, considerando che la città è la più costosa d'Italia.

Trovare un appartamento in affitto a Milano può essere un’impresa difficile, considerando che la città è la più costosa d’Italia. Secondo uno studio di Idealista news, i canoni di locazione medi in Italia sono di 13,7 euro/mq, con un aumento mensile dell’1,4% e annuale dell’11,9%. Milano ha un canone medio di 22,4 euro/mq, ma per trovare prezzi più convenienti bisogna spostarsi in provincia.

I quartieri più economici dove comprare casa a Milano: la guida per chi cerca convenienza

Se stai cercando un quartiere economico dove comprare casa a Milano, Abbiategrasso potrebbe essere la scelta ideale. Con un affitto medio di 13,4 euro/mq, questo quartiere offre prezzi convenienti senza dover spostarsi troppo lontano dal centro della città.

Milano, la città più costosa d’Italia

Milano, la città più costosa d’Italia, è nota per i suoi alti costi di affitto. Secondo uno studio di Idealista news, il canone medio a Milano è di 22,4 euro/mq, superando la media nazionale. Questo rende la ricerca di una casa conveniente un’impresa difficile per molti.

I quartieri più convenienti per trovare casa a Milano

Ci sono otto comuni nell’hinterland milanese dove si possono trovare case in affitto a meno di 15,4 euro/mq in media. Il comune più economico è Abbiategrasso, seguito da Legnano e Rho. Anche Basiglio, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni e Segrate offrono canoni al di sotto della media milanese.

Se stai cercando di acquistare una casa a Milano senza spendere una fortuna, i quartieri più economici come Abbiategrasso, Legnano e Rho potrebbero essere la soluzione ideale. Con prezzi al di sotto della media milanese, questi luoghi offrono un’opportunità conveniente per chi cerca una casa nella città più costosa d’Italia.