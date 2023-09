Martedì 12 settembre, gli studenti di Milano torneranno a scuola per l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024.

Martedì 12 settembre, gli studenti milanesi e lombardi torneranno a scuola per l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024. Le date per l’anno scolastico sono state stabilite dalla giunta regionale nel 2012. Anche se alcune scuole apriranno già oggi, lunedì, il giorno ufficiale di inizio è martedì. Le lezioni termineranno l’8 giugno 2024 per tutti i livelli di istruzione, tranne per le scuole dell’infanzia che chiuderanno il 29 giugno 2024.

Il calendario scolastico prevede festività come Natale, Pasqua e la festa della Repubblica, oltre a giorni di chiusura come il 1 novembre e l’8 dicembre.

Gli adattamenti al calendario scolastico.

Le istituzioni scolastiche possono apportare adattamenti al calendario scolastico, ma devono informare le famiglie prima dell’inizio delle lezioni.

