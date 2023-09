La mappa degli autovelox di Milano: boom di controlli in Lombardia dal 4 al 10 settembre

Nella regione Lombardia, la polizia stradale sta attuando un incremento dei controlli sugli autovelox per garantire una maggiore sicurezza stradale. Durante la settimana che va dal lunedì 4 al domenica 10 settembre 2023, sono previsti numerosi punti di controllo lungo le principali strade e autostrade dell’area.

Dove Trovare la Mappa Autovelox Milano

Per chi cerca la “Mappa autovelox Milano“, è importante sapere che la polizia stradale ha reso noto un elenco di strade coinvolte nei controlli. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che non verranno comunicati orari specifici né luoghi esatti di controllo. Gli automobilisti verranno informati solamente del giorno in cui potrebbero verificarsi i controlli e della strada interessata.

Autovelox Fissi in Lombardia

Oltre agli autovelox mobili, vanno menzionati anche quattro autovelox fissi della polizia stradale situati sulla SS 336, la superstrada per Malpensa. Due di essi sono posizionati in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), mentre gli altri due si trovano in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).

Sicurezza Stradale: Un Compito di Tutti

Per viaggiare in sicurezza ed evitare multe, gli automobilisti sono incoraggiati a rispettare sempre i limiti di velocità indicati, indipendentemente dalla presenza degli autovelox. La sicurezza stradale è una priorità e il rispetto delle norme contribuisce a proteggere la vita di tutti gli utenti della strada.

In sintesi, se stai cercando la “Mappa autovelox Milano”, ricorda che i controlli sono in programma nella regione Lombardia durante la settimana specificata, ma gli orari e i luoghi precisi non saranno comunicati. La prudenza alla guida e il rispetto dei limiti di velocità sono sempre consigliati per garantire la sicurezza stradale.