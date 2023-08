Via ai lavori di bonifica della Torre dei Moro: la preoccupazione dei residenti

Iniziano i lavori di bonifica alla Torre dei Moro, le famiglie sfollate: manca un quadro normativo antincendio

Il 29 agosto 2021 segna un anniversario cruciale per Via Antonini, quando l’incendio scosse la Torre Moro e innescò una profonda riflessione sulle normative antincendio. Le ottanta famiglie che chiamavano quel luogo casa si trovarono in un limbo di speranze frammentate e sfide pratiche, dall’affrontare mutui sospesi a sistemazioni temporanee.

A distanza di due anni da quel tragico pomeriggio, l’edificio fu divorato dalle fiamme, avvolgendo le “vele” esterne e causando un incendio devastante. Fortunatamente, la rapida risposta dei Vigili del Fuoco e la scarsa presenza di residenti nella semideserta Milano evitarono vittime umane.

Oggi, queste famiglie sfollate lottano con affitti di mercato e case temporanee, con occhi speranzosi sui lavori di demolizione parziale. Tuttavia, le incertezze attorno ai rimborsi assicurativi e ai mutui sospesi rimangono, mentre i riflettori si accendono sulla fase di bonifica della torre, che dovrebbe concludersi entro ottobre.

Il progetto di bonifica di Torre dei Moro

Il progetto di ricostruzione di Torre dei Moro, plasmato dall’architetto Marco Piva e approvato preliminarmente, offre uno spiraglio di speranza. L’autunno vedrà l’avvio della gara d’appalto per la ricostruzione parziale, con l’obiettivo di riportare la torre alla sua gloria entro il 2026.

Nel frattempo, il Comitato di Via Antonini sottolinea l’importanza di utilizzare questa tragedia come catalizzatore per normative antincendio più rigorose. L’appello alla Regione per linee guida moderne e adeguate, così come l’esempio della Torre Grenfell a Londra, rimangono impellenti.

Così, mentre Via Antonini commemora un evento che ha cambiato tutto, questa comunità rimane determinata a costruire un futuro migliore, fatto di speranze rinnovate e passi audaci verso la ricostruzione.