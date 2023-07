La memoria di Borsellino e delle vittime della strage di Via D'Amelio: anche Milano ricorderà l'attentato.

Per ricordare la strage terroristica di Via D’Amelio del 19 luglio 1992, oggi l’ultimo piano di di Palazzo Pirelli si illuminerà di rosso.

Il “Pirellone” si illuminerà di rosso per la strage di Via D’Amelio

Nella giornata di oggi, 19 luglio, per commemorare il 31 anni dalla strage di Via D’Amelio, l’ultimo piano di Palazzo Pirelli si illuminerà di rosso. L’iniziativa è nata dalla richiesta della presidente della Commissione Antimafia, Paola Pollini.

La sede del Consiglio Regionale della Lombardia ricorderà simbolicamente così Paolo Borsellino e le altre vittime dell’attentato terroristico-mafioso che colpì Palermo nell’estate del 1992.

Le parole della Commissione Antimafia

La presidente Pollini si è detta molto orgogliosa e soddisfatta dell’accordo trovato per ricordare le vittime di Via D’Amelio, anche se spera che si possa sempre fare un passo in più: