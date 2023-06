Berlusconi morto: maxischermi in Duomo per il suo funerale

I funerali di Silvio Berlusconi si terranno al Duomo di Milano. Nella piazza verranno messi dei maxischermi.

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi verranno celebrati nel Duomo di Milano. Nella piazza all'esterno verranno installati dei maxischermi per consentire a tutti di dare l'ultimo saluto all'ex premier.

Le mura del Duomo di Milano accoglieranno l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, con funerali di Stato. Alle 15 di mercoledì 14 giugno 2023 l’arcivescovo monsignor Mario Delpini celebrerà la cerimonia, a cui presenziare anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella piazza verranno allestiti maxischermi per consentire alle persone di assistere alle esequie. La diretta televisiva sarà realizzata da Mediaset. La famiglia ha deciso di non allestire una camera ardente pubblica. Nella giornata di ieri è arrivato il cordoglio del Comune di Arcore, dove Silvio Berlusconi viveva dal 1974. Il vicesindaco Lorenzo Belotti aveva annunciato il lutto cittadino, anche se poi è stato disposto il lutto nazionale.

Funerali di Stato per Silvio Berlusconi

Forza Italia in Comune ha proposto tramite il capogruppo Alessandro De Chirico la sepoltura al Famedio, dove riposano i milanesi illustri, tra cui Alessandro Manzoni. “Il presidente è stato un uomo che ha fatto tantissimo per la nostra città, auspicando la intitolazione di una via” ha aggiunto. Sala ha ricordato che “l’intitolazione di una strada o di un monumento ci sono delle regole che dicono di aspettare dieci anni, ma non è quello l’unico modo per ricordare“. I funerali di Stato hanno come precedenti quelli per le 17 vittime della strage della bomba alla Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana, quelli per il magistrato Emilio Alessandrini, ucciso dai terroristi di Prima Linea, quello per tre pompieri e un vigile urbano uccisi dalla bomba della mafia che distrusse il Pac. Sono stati celebrati anche funerali di Stato per grandi personalità della cultura e dello spettacolo, dai poeti Eugenio Montale Alda Merini, a Mike Buongiorno. Esequie di Stato anche per il giudice Fernando Ciampi e il legale Lorenzo Claris Appiani, uccisi dall’imprenditore fallito Claudio Giardiello.