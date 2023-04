Sarà abbattuto il secolare “platano di Giannasi” a Milano

Nei prossimi giorni verrà abbattuto il secolare platano di Giannasi, di fronte alla sua rosticceria. Nonostante gli interventi, non c'è nulla da fare.

Va “prontamente abbattuto” il platano di Giannasi, il secolare albero che si trova in piazza Buozzi, di fronte alla famosissima rosticceria. Nonostante le manifestazioni, la mobilitazione del quartiere e l’impegno dello stesso Giannasi, sembra che non ci sia niente da fare.

Sarà abbattuto l’albero secolare di Giannasi: l’annuncio

Lunedì sera, il comune ha fatto sapere che “Una riduzione della chioma non è perseguibile perché oltre a non risolvere il problema verrebbe ad aggravarlo”. All’inizio di marzo Dorando Giannasi, aveva salutato per l’ultima volta il «suo» vecchio platano, dove si trova il chiosco Giannasi 1967 di pollo fritto. In ricordo della pianta, aveva anche regalato 27 castagni alla città di Milano. L’assessore al Verde, Elena Grandi, nelle scorse settimane aveva anche deciso di rinviare l’intervento, per disporre nuovi controlli.

Il tentativo in extremis di conservare la pianta sopra lo storico chiosco è però fallito: le indagini hanno rilevato infezioni in corso e un’ampia necrosi nella parte orientale del fusto. Palazzo Marino ha infatti dischiarato che “Le condizioni del platano di piazza Buozzi, oggetto oggi di una nuova approfondita indagine, non consentono il suo mantenimento e alcun tipo di intervento conservativo. Nella relazione appena pervenuta come sintetica anticipazione della relazione agronomica completa che sarà inviata nelle prossime ore, il consulente incaricato dall’amministrazione comunale elenca le indagini svolte e i relativi esiti”.

L’esperto ha affermato che “I risultati delle prove di trazione controllata sono insufficienti. Forti anomalie evidenziate dalle prove tomografiche e confermate dalle prove densitometriche. Infezioni in corso e un’ampia necrosi nella parte orientale del fusto”. A seguito di questa indagine, che segue altre tre perizie, il Comune prende atto che il «grande platano di Giannasi» deve essere abbattuto. Pertanto, predisporrà un intervento nei prossimi giorni.