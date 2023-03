Dove abitano le celebrità a Milano: ecco le zone preferite

A Milano ci sono parecchie zone frequentate da celebrità provenienti da diversi mondi. Leggi l'articolo per scoprire alcune delle mete più popolari.

A Milano ci sono molti indirizzi frequentati da celebrità come cantanti, influencer, conduttori televisivi e radiofonici, showgirl, attori e sportivi, tra cui alcuni calciatori di Inter e Milan. Questi indirizzi sono spesso concentrati in zone come ad esempio City Life, Duomo, Porta Venezia e Brera, ma anche i Navigli sono ancora una meta popolare e, soprattutto per gli sportivi (ma non solo) gettonato rimane il quartiere di San Siro.

Le zone preferite dalle celebrità a Milano

City Life

Grazie alla riqualificazione della zona Fiera di Milano, è stato creato il moderno quartiere City Life, che in breve tempo è diventato una delle zone più alla moda della città. Il quartiere ospita residenze di lusso, uffici e negozi alla moda, ma anche il terzo parco pubblico più grande del centro di Milano. Si pensi all’attico di Daniel Libeskind, dove risiedono i Ferragnez, il quale è considerato uno degli immobili più esclusivi e prestigiosi di City Life, con un prezzo che si aggira intorno agli 8.500,00€/mq. Si tratta di una sontuosa dimora che si estende su due livelli per un totale di 270 metri quadrati, con finiture di lusso e una vista impareggiabile sulla città di Milano.

Anche il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo hanno scelto di vivere a CityLife, insieme a diversi compagni di squadra come il portiere Samir Handanovic e i centrocampisti Nicolò Barella e Roberto Gagliardini. D’altra parte, il quartiere City Life è molto apprezzato anche dai calciatori del Milan, come il portiere Mike Maignan e l’attaccante Olivier Giroud.

Inoltre, molti altri personaggi televisivi hanno scelto di stabilirsi a City Life, tra cui ad esempio Federica Panicucci, Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo e, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, anche Michelle Hunziker ha deciso di trasferirsi qui.

Brera e Porta Romana

Brera è sempre stato considerato uno dei quartieri più prestigiosi di Milano e non sorprende che ospiti numerose residenze di celebrità. Le strade acciottolate e i palazzi storici creano un’atmosfera elegante e bohémienne allo stesso tempo. Le abitazioni in questa zona sono estremamente costose e possono raggiungere i 12.000 euro al metro quadrato. Tra i personaggi famosi che hanno scelto di vivere qui, ci sono gli ex calciatori Paolo Maldini, Marco Borriello e Walter Zenga, nonché il comico Paolo Rossi.

Allo stesso modo anche Porta Romana è sempre stata una delle zone più ambite dalle celebrità che scelgono di risiedere a Milano, con numerosi locali trendy, boutique di lusso e ristoranti gourmet. Tra le sue strade eleganti e i suoi palazzi storici, infatti, si trovano molte abitazioni di personaggi famosi. In questa zona vivono anche il famoso cantante Eros Ramazzotti e la nota conduttrice televisiva Barbara D’Urso.

Celebrità a Milano: Isola e Bosco Verticale

Negli ultimi anni il quartiere Isola ha subito una forte espansione immobiliare, portando ad una valorizzazione del territorio e rendendolo così una meta ambita a Milano anche da molte celebrità. Caratterizzato da un’atmosfera metropolitana e cosmopolita, questo quartiere rappresenta un concentrato di modernità, con grattacieli, spazi verdi e attività commerciali alla moda. Uno dei simboli del quartiere è il Bosco Verticale, un edificio innovativo che ha acquisito fama a livello mondiale grazie ai suoi giardini pensili e alla sua architettura ecologica.

In questa zona vivono anche molti vip, tra cui spiccano nomi come l’attore Raoul Bova e la stilista Alberta Ferretti. A questi si aggiungono anche importanti dirigenti come Carsten Quitter della Allianz e star del mondo della moda come Diego Dolcini, Gaia Trussardi e Susy Scott. E chissà quante altre personalità mondiali decideranno di stabilirsi in questo “polmone verde” in mezzo alla città.

Navigli e Porta Lodovica

I Navigli rappresentano da sempre una delle zone più amate di Milano, non solo dai turisti, ma anche dalle celebrità. Tra queste, il cantante J-Ax e sua moglie Elaina Cooker, hanno deciso di stabilirsi proprio qui con il loro figlio. Inoltre hanno scelto di vivere sui Navigli anche l’attore Claudio Santamaria e sua moglie Francesca Barra, giornalista e scrittrice.

Invece, l’attore Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali hanno individuato nella zona di Porta Lodovica la loro dimora ideale, immersa nel verde e a pochi passi dal cuore pulsante della città.

Parco Sempione, Zona Centrale, Duomo e Porta Venezia

Belen Rodriguez vive insieme ai suoi figli Santiago e Luna Marì in un appartamento eccezionale situato nella zona del Corso Sempione, una delle strade più celebri della città che si estende lungo il Parco Sempione fino al Castello Sforzesco. Mentre Simona Ventura, conduttrice televisiva, ha scelto di risiedere in un appartamento nella zona della Stazione Centrale.

Il centro di Milano, la zona più prossima al Duomo, è spesso la scelta di molti personaggi famosi per la loro residenza. L’influencer Chiara Biasi vive al terzo piano di un elegante edificio situato in Corso Venezia, mentre altre influencer quali Giulia De Lellis e Giulia Valentina hanno optato per il centro della città, così come il ballerino Roberto Bolle abita in un appartamento con vista sul Duomo.

Celebrità a Milano: anche San Siro

Il quartiere di San Siro è famoso non solo per lo stadio omonimo, ma anche per essere una zona residenziale molto ambita dalle celebrità a Milano. Qui risiedono non solo calciatori delle squadre milanesi – come ad esempio Edin Dzeko, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Ismael Bennacer – ma anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della musica. Tra questi, ad esempio, la nota presentatrice televisiva e radiofonica Ambra Angiolini e Linus, il celebre presentatore di Radio Deejay.

La presenza di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport ha indubbiamente contribuito ad aumentare la popolarità del quartiere, rendendolo ancora più accattivante per coloro che cercano un luogo vivace e accogliente dove vivere.