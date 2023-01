Milano, Ztl: a San Siro verrà introdotta la zona a traffico limitato

Tutta l'area dello stadio, dell'ippodromo fino a via Novara diverrà zona a traffico limitato durante partite di calcio e live.

A partire dai mesi primeverili tutta l’area di San Siro diverrà una zona a traffico limitato. Qual è il disegno? Perchè verrà introdotta? Chi può entrare?

Ztl: a San Siro verrà introdotta la zona a traffico limitato. Chi potrà entrare?

Il progetto che riguarda l’introduzione della Ztl nella zona di San Siro era stato già avviato nel 2019 per volere del sindaco Beppe Sala. La pandemia ha bloccato la realizzazione ma gli operai stanno lavorando all’istallazione delle telecamere che saranno pronte per la primavera. La zona a traffico limitato riguarderà lo stadio, l’ippodromo, parte del Palalido Allianz Cloud fino a via Novara. Le auto autorizzate ad entrare saranno quelle che hanno un posto riservato nei percheggi a pagamento e non in strada e ovviamente ai residenti.

La zona a traffico limitato sarà attiva solo durante gli eventi musicali o sportivi.

Quali sono i motivi?

La Ztl ha l’obiettivo di ridurre il traffico che si viene costantemente a creare durante i giorni delle partite di calcio o dei vari concerti. Infatti verrà attivata solo in occasione di questi eventi in cui l’accesso a queste zone sarà consentito solo ai residenti. In questo modo gli abitanti della zona non sono più soggetti a disagi relativi al traffico,alla folla.

Ztl, San Siro: la M5 verrà potenziata e verrà introdotto un servizio navette

Proprio in occasione di partite calcistiche o live i mezzi pubblici verranno potenziati in modo tale che tutti possano arrivare e tornare da San Siro senza problemi. Inoltre si pensa anche di attivare un servizio di navette.