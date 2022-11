Viale Argonne è stato rinnovato con l'arrivo della metropolitana M4 e ospita dei nuovi giardini

L’inaugurazione della M4 ovvero la nuova linea blu ha portato anche alla creazione e al rinnovamento delle aree in superficie. Infatti viale Argonne, una delle sei fermate che verranno aperte, è cambiato del tutto. Come? Con dei nuovi giardini!

Milano ospita dei nuovi giardini in viale Argonne sopra alla nuova M4: dove?

Con l’arrivo della nuova linea blu sono arrivate tante novità per quanto riguarda il rinnovamento della aree in superficie. Il parterre centrale di Viale Argonne è stato rivoluzionato e sono stati inseriti aree da gioco per bambini, aree fitness, campi da calcio, da basket, da pallavolo, tavoli da ping pong e piste per bocce. All’interno ci sono anche delle aree verdi come giardini, aree per i cani ma soprattutto ci sarà anche la pista ciclabile.

Milano ospita dei nuovi giardini in viale Argonne sopra alla nuova M4: l’inaugurazione

I nuovi giardini verranno inaugurati insieme alla M4 sabato 26 novembre 2022 alle 11 ma i festeggiamenti continueranno per tutta la giornata. Per l’occasione insieme ai comuni 3 e 4 si è deciso di organizzare una festa lungo tutto viale Argonne. Ci saranno tornei sportivi, spettacoli di marionette e laboratori creativi.