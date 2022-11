Domenica 20 novembre 2022 c'è stato uno scontro tra un motociclista e un'automobile. A chiamare i soccorsi è stato il sindaco Giuseppe Sala. Cosa è successo?

Domenica 20 novembre 2022 poco dopo le 19 è avvenuto un incidente in zona Porta Venezia a Milano. Un motociclista è stato investito da un’auto che è andata poi a sbattere contro una pizzeria. Sono intervenuti i soccorsi e tra questi c’era anche il sindaco Beppe Sala.

Incidente in Porta Venezia a Milano: la dinamica dell’incidente

Un motociclista di 44 anni è stato investito da una donna di 66 anni alla guida di un’automobile, che dopo lo scontro, è finita sul dehors della pizzeria Crosta in via Felice Bellotti. La donna sta bene ed è stata portata al Fatebenefratelli in codice verde. Diverse sono le condizioni del motociclista, portato all’ospedale San Carlo in codice giallo. L’uomo non sembra in pericolo di vita.

Ad assistere all’accaduto è stato proprio il sindaco Beppe Sala che ha chiamato i soccorsi.

Tra i primi soccorritori il sindaco Beppe Sala

Tra i primi soccorritori c’era il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha assistito all’intera dinamica dell’incidente in quanto camminava in zona Porta Venezia. Ha prestato soccorso e ha chiamato subito ambulanza e Sos Milano.