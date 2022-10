Quando si può accendere il riscaldamento a Milano? Le nuove regole

La stagione termica inizierà il 29 ottobre, lo ha stabilito il Ministero della Transizione ecologica. Disagi contenuti grazie alle temperature in aumento

Al fine di contenere i consumi di gas naturale, quest’anno la stagione termica partirà in ritardo, lo ha deciso il Ministero della Transizione ecologica.

Riscaldamento Milano: date e deroghe

Nei prossimi giorni Milano assaporerà punte di 25° gradi, temperature decisamente al di sopra della media stagionale.

Infatti, proprio a seguito di questo caldo anomale il sindaco Sala ha modificato la data di accensione del riscaldamento a Milano. Se in un primo momento si era parlato di sabato 22 ottobre, un’ordinanza firmata martedì 18 ha rimandato tutto di una settimana. Solo dal 29 ottobre, dunque, sarà possibile accendere i riscaldamenti per un massimo di 13 ore al giorno. La fine della stagione termica, invece, è prevista per il 7 aprile 2023.

Le riduzioni per il riscaldamento non verranno applicate agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Riscaldamento Milano: temperature in aumento

In questi giorni Milano e tutta la Lombardia registreranno un aumento delle temperature: fino a venerdì sono previste minime intorno ai 13 gradi e massime che sfiorano i 25.

Sabato arriverà la pioggia portando con un sé un calo delle temperature in linea con le medie stagionali. Sembrerebbe che il rinvio dell’accensione dei termosifoni non arrecherà particolari disagi.

