Perché è importante investire nelle case e appartamenti di lusso a Milano

La crisi economica, che ha colpito l’Italia e il resto del mondo dopo lo scoppio della pandemia, ha avuto delle ripercussioni decisamente negative anche per i mercati immobiliari. Nonostante ciò, il settore dell’immobiliare di lusso sembra invece andare in controtendenza.

Investire nell’immobiliare di lusso, oggi, può essere la scelta giusta. Nonostante la pesante crisi economica che ha colpito diversi settori, possedere degli appartamenti e delle case di lusso, soprattutto in piazze importanti come Roma o Milano, sembra essere una vera e propria garanzia di guadagno, un investimento che aumenta sempre di più il suo valore man mano che il tempo passa.

Da un’attenta valutazione dei trend degli ultimi mesi, è emerso che il mercato immobiliare stia ancora risentendo fortemente della situazione economica post pandemia, le abitazioni di medio valore risultano infatti ancora poco convenienti per chi vuole investire sul mercato del mattone, al contrario le case di un valore molto più alto sembrano essere un ottimo investimento sul lungo termine, in particolare se volgiamo il nostro sguardo verso Milano: la capitale della moda meneghina, infatti, è da sempre meta privilegiata di imprenditori e investitori da tutto il mondo, attirati dalla cultura, dal lusso, dallo stile e dalla vita mondana che solo questa città riesce a ad offrire. Non c’è alcun dubbio, investire negli immobili di lusso a Milano può essere un ottimo affare, soprattutto in vista dei Giochi Olimpici Invernali del 2026.

Perché comprare un immobile di prestigio proprio in questo momento? Chi investe può infatti approfittare di una situazione particolarmente favorevole che porterà a sicuri guadagni futuri. È bene precisare che l’andamento favorevole del mercato immobiliare del lusso in questo determinato periodo dipende proprio dai tassi di interesse, particolarmente vantaggiosi, ma che difficilmente resteranno invariati ancora per molto. Vediamo però nel dettaglio tutte le ragioni per investire in case e appartamenti di lusso a Milano.

1. Location da sogno

Tra le caratteristiche di un immobile di prestigio c’è senza dubbio la zona e la posizione in cui sorge l’immobile. Come detto in precedenza, una città come Milano è senza dubbio una piazza immobiliare perfetta per investire. Ma quali sono le zone migliori? Il centro storico rappresenta sicuramente la soluzione ideale, da non trascurare però anche il nuovissimo quartiere di City Life, caratterizzato da grattacieli dalla vista mozzafiato sulla nuova skyline milanese.

2. Interesse degli stranieri per il mercato immobiliare italiano

Come abbiamo accennato in precedenza, il mercato immobiliare italiano è stato sempre molto apprezzato da imprenditori e investitori stranieri provenienti da ogni parte del mondo. Comprare un immobile di lusso a Milano ora, significa quindi poterlo poi rivendere in futuro ad un acquirente straniero che si è innamorato del Bel Paese e vuole vivere in una città ricca di arte, di bellezze storiche e di cultura come Milano.

3. Lenta svalutazione

Rispetto agli immobili di basso e medio valore, le case di lusso sono soggette ad una lenta svalutazione. Ciò dipende dalle caratteristiche proprie dell’abitazione, come il valore storico, le finiture interne ecc. ma anche dalla zona in cui sono state costruite. Tutto ciò fa sì che comprare un appartamento d’epoca significhi fare un investimento che acquisirà valore nel tempo anziché perderlo.

4. Dare in affitto un appartamento di lusso

Affittare un appartamento di lusso è più facile di quanto si possa pensare. Investire in un immobile di pregio significa anche poterlo far diventare una rendita mensile fissa, tutto ciò è possibile soprattutto in una città come Milano, dove la domanda per trovare case in affitto è sempre molto elevata, e chi cerca una casa nelle zone più centrali è predisposto a spendere di più per il canone di affitto, proprio perché possiede già una maggiore disponibilità economica.