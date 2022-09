Escort4you analizza i dati sulle escort a Milano

Il settore delle escort genera oltre 4 miliardi e mezzo di euro ogni anno, una cifra che continua a crescere da tempo.

Il settore delle escort genera oltre 4 miliardi e mezzo di euro ogni anno, una cifra che continua a crescere da tempo. Il numero di escort e le richieste di escort aumentano in maniera costante: dal 2020 al 2021 la percentuale di crescita del numero di escort in Italia si è assestata sul 7%, nonostante il lockdown e le misure restrittive. Il sito Escort4you ha analizzato i dati relativi al fenomeno delle escort in Italia e in particolare a Milano, vediamo insieme le statistiche principali raccolte dalla directory.

Quante e dove sono le escort a Milano

Le escort a Milano sono circa 4300, contando solamente le lavoratrici stabili e non quelle occasionali, che si aggirano intorno a poche centinaia. Milano è la seconda città in Italia per numero di escort, dopo Roma che ne conta circa 5200. Ovviamente il numero di escort è quasi sempre proporzionato al numero di abitanti, dunque non sorprende che sul podio insieme a Roma e Milano ci sia Torino, seguita da Napoli. Milano, però, è la città che offre il maggior numero di Top escort, ovvero escort dalle prestazioni esclusive, spesso ex modelle. Le Top escort a Milano sono diverse centinaia, anche se spesso si muovono in tour in località di lusso come Montecarlo, Portofino o Capri.

Gli annunci di escort a Milano e altrove sono sempre più diffusi, grazie al web che ha dato visibilità ad aziende e lavoratori autonomi, compreso nel settore del sesso a pagamento. Questo ha permesso a molte lavoratrici di spostare il business dalla strada al web, oltre a garantire una certa sicurezza ai clienti che possono valutare le recensioni di altri utenti.

Quanto costa una escort a Milano

I prezzi delle escort sono cambiati molto negli anni. Le escort a Milano sono le più costose nel nostro paese, ma è un dato in linea con gli altri settori, vista la fama internazionale di Milano come città del lusso. In media, una prestazione standard vale 100€ (stessa cifra richiesta a Roma), ma questo è un dato variabile anche in relazione al quartiere in cui la escort lavora. Di certo una Top escort in pieno centro a Milano costerà molto di più di una escort in periferia. Negli ultimi anni il costo delle escort a Milano ha registrato un lieve aumento, in linea con i dati registrati in tutto il resto del paese, probabilmente a causa dell’inflazione crescente.