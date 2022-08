Batmaid: prenotare le pulizie di casa a Milano

Batmaid consente a tutte le persone di prenotare le pulizie della propria casa con pochi click e la certezza di rivolgersi a professionisti del mestiere. Un modo pratico e veloce per essere sicuri di avere la casa pulita.

Batmaid, la casa pulita con pochi click

Siete alla ricerca della persona giusta che possa aiutarvi a mantenere pulita la vostra casa? Batmaid è la soluzione giusta per voi, per le pulizie in Milano. Se siete sopraffatti dagli impegni di lavoro e della vostra vita privata e non riuscite ad occuparvi della vostra abitazione come vorreste, potete rivolgervi a dei professionisti del mestiere, per assicurarvi una casa pulita anche quando il tempo sembra scivolarvi tra le mani. Batmaid offre grandi vantaggi, con servizi completi e personalizzati, con professionisti formati e un processo di prenotazione semplice ed intuitivo.

Rivolgersi a Batmaid vi permette di godere del vostro tempo libero, tra un impegno e l’altro, senza dover pensare anche alle pulizie di casa. Ci sono dei giorni in cui trovare la forza e l’energia per affrontare le faccende domestiche è davvero complicato e può diventare un’ulteriore fonte di stress. Scegliendo di delegare questi lavori, vi sentirete più tranquilli e avrete molto più tempo da dedicare a voi stessi, per recuperare le energie o passare più tempo in famiglia.

Batmaid, i servizi di pulizia di casa

I servizi di pulizia offerti da Batmaid riguardano tutti i tipi di abitazione, in ogni quartiere della città di Milano. Quando decidete di prenotare un servizio, troverete compresa la pulizia delle camere da letto, del soggiorno, della sala da pranzo, della cucina, del bagno, dei servizi igienici e delle aree comuni. Gli addetti alle pulizie, in questi ambienti, si occuperanno di aspirare, pulire i pavimenti, rimuovere la polvere, pulire specchi e oggetti in vetro, rifare i letti, portare fuori la spazzatura, lavare e disinfettare i sanitari, le docce e le vasche e pulire l’esterno del frigorifero, del forno e dei fornelli. Batmaid offre anche la possibilità, tramite il sito, di riuscire a calcolare la durata della pulizia, in base alle necessità del cliente.

Ogni cliente, quando prenota le pulizie della sua casa a Milano, può aggiungere anche degli extra, a seconda delle sue esigenze. È possibile richiedere la pulizia delle finestre, lo stiro a domicilio, la pulizia del forno e del frigorifero, la pulizia dei mobili, il servizio lavanderia. Il cliente avrà anche la possibilità di scegliere la frequenza, per stabilire il numero delle ore e dei giorni della settimana, e se si troverà bene con un professionista in particolare potrà sceglierlo con un semplice clic. Non è necessario che il cliente stia in casa durante le pulizie, se non lo desidera. Basterà specificare che l’addetto alle pulizie può entrare nell’abitazione. Al primo incontro è preferibile la presenza, in modo da esprimere le proprie esigenze e quello che si desidera. Il pagamento verrà eseguito in sicurezza alla fine di ogni servizio di pulizia, anche se verrà autorizzato in anticipo per garantire la validità della carta di credito.

Con Batmaid in pochi semplici click potrete aprire le porte della vostra abitazione ad un professionista delle pulizie per essere sicuri di avere sempre la casa pulita e scintillante, senza più avere lo stress di incastrare le faccende domestiche tra un impegno e l’altro, perdendo tanto tempo che avreste potuto dedicare a qualcosa di piacevole.