Incidente a Milano, donna travolta da una Smart: è gravissima

La vittima è stata trasportata al Niguarda di Milano. Sotto choc la conducente della vettura

Nella mattinata di giovedì 25 agosto, pochi attimi prima delle 9.30, una donna è stata investita da un’auto in via Giovanni Battista Morgagni, all’angolo con via Broggi, in zona Porta Venezia.

Incidente Milano: 67enne ricoverata in terapia intensiva

La vittima è una 67enne. E’ stata soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e un’auto medica del 118, e trasportata in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. Stando alle prime informazioni, l’anziana non ha mai ripreso conoscenza: il quadro clinico è giudicato estremamente delicato. È stata intubata sul posto e accompagnata in ospedale, dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

Incidente Milano: in ospedale anche la conducente della vettura

La donna stava attraversando sulle strisce quando sarebbe stata investita da una Smart.

Sotto choc la conducente della vettura, una 75enne, anche lei ricoverata, al Fatebenefratelli. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi: a loro spetterà il compito di accertare con precisione la dinamica ed eventuali responsabilità dello schianto.

Incidente Milano: acquisite le immagini della telecamera di videosorveglianza

L’intera dinamica potrebbe essere stata immortalata dalla telecamera di un esercizio commerciale. Gli agenti del Radiomobile della polizia locale acquisiranno le immagini per avere riscontri alla prima ipotesi.

Sull’asfalto non era presente alcun segno di frenata; probabilmente, l’automobilista si è accorta solo all’ultimo della presenza della donna sulle strisce.

