Nuove offerte ho., fino a 350 GB al mese per navigare in rete

Scopriamo insieme quali sono i piani tariffari e le offerte di ho., per trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità, cercando anche di risparmiare.

Scopriamo insieme quali sono i piani tariffari e le offerte di ho., per trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità, cercando anche di risparmiare. Con ho. potrete avere fino a 350 GB al mese per navigare in rete.



ho., scegli il piano giusto per te

Siete studenti? Lavorate con internet? Amate guardare contenuti su streaming? Tutti questi sono validi motivi per valutare le offerte ho. e scegliere il piano tariffario più adatto alle vostre esigenze. Con ho. potete arrivare fino a 350 GB al mese per navigare in rete, migliorando notevolmente le prestazioni di internet per il vostro lavoro, lo studio o le attività online che amate svolgere nel vostro tempo libero. Con i nuovi piani tariffari ho. non avrete più nessun tipo di problema con i giga e finalmente metterete da parte quella sensazione di ansia all’idea di poterli finire prima del tempo.

Grazie alle tariffe che arrivano ad offrire fino a 350 GB al mese, avrete l’opportunità di svolgere tutte le attività che desiderate senza dover controllare ogni poco quanti giga vi restano ancora da sfruttare. Ci sono diversi piani tariffari molto convenienti, che vi permettono di usare internet quando lo desiderate, ma vi offrono anche ottime opportunità per quanto riguarda gli sms e le telefonate. Esistono dei piani tariffari voce e dati che offrono un pacchetto dati da 150 GB, sms illimitati e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, per un costo mensile che parte da 7,99 euro, dedicati a chi attiva un nuovo numero e a chi passa ad ho. da un altro operatore. Avete bisogno di ancora più dati di quelli di cui abbiamo parlato? Esiste il piano ho. Sempre di più, che vi offre 200 GB al mese, sms illimitati e minuti illimitati, al costo di 9,99 euro al mese se passate ad ho. da Iliad o da un altro operatore virtuale. Ma non è finita qui…

ho., tante offerte convenienti per navigare in rete

Se avete bisogno solo di navigare potete prendere in considerazione i piani tariffari solo dati di ho. Vi basterà inserire la SIM in una chiavetta, in un tablet o in un router portatile per navigare ovunque e in qualsiasi momento. Ci sono i piani da 100 o da 200 GB, attivabili online e nei negozi, e il piano da 350 GB, attivabile solo nei negozi ho. Le offerte che offrono solo i dati sono molto convenienti e hanno un costo mensile di 12,99 euro per 100 GB, di 19,99 euro per 200 GB e di 16,99 euro per 350 GB.

Per tutti i piani tariffari online l’invio della Sim è gratuito, mentre il costo di attivazione varia in base all’offerta che avete scelto. L’attivazione è gratis per chi chiede la portabilità del numero da Iliad o da altri operatori virtuali, come Poste Mobile e Coop Voce, mentre ha un costo di 29 euro per chi passa il proprio numero da Vodafone, e di 9 euro per tutti gli altri operatori. Con ho. avete davvero l’imbarazzo della scelta e potrete stabilire voi di cosa avete più bisogno.

Per una scelta corretta è giusto valutare tutti gli aspetti dell’offerta e non solo il numero di giga. I piani voce e dati con 150 GB al mese, per esempio, offrono l’azione Riparti, che permette di riattivare l’offerta in anticipo nel caso in cui terminaste i giga prima del rinnovo successivo. Attivando online le offerte solo dati, invece, riceverete un codice sconto da poter usare per acquistare un router TP-Link su Amazon e un ripetitore del segnale Wi-Fi.

ho. offre tante possibilità diverse per riuscire a personalizzare il piano tariffario a seconda delle proprie esigenze personali, con prezzi davvero molto vantaggiosi per i clienti.