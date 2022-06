Fontane chiuse a Milano, non solo siccità: guasti e vandalismi

Entro la fine della settimana il 50% delle fontane verrà spento. In funzione 580 'vedovelle'

Il 50% delle fontane ornamentali meneghine verrà disattivato entro la fine della settimana, come previsto dall’ultima ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala.

Vandalismi, fontane chiuse: comportamenti negligenti

La chiusura delle fontane non è dovuta solo alla crisi idrica: a giocare un ruolo fondamentale vandali e incuria.

In piazza Schiavone sono stati gettati dei rifiuti nell’acqua paludosa, in via Odazio, invece, vi sono biciclette spiaggiate. La fontana di Principe Eugenio è guasta, senz’acqua e piena di rami. La situazione non migliora neanche da piazzale Lugano a Parco Solari-Giussani, tantomeno da piazza Tricolore a piazza Tirana. In queste ore tutte le fontane verranno spente.

Vandalismi, fontane chiuse: ‘vedovelle’ in funzione

Le 580 ‘vedovelle’ presenti in città rimarranno attive per dissetare i cittadini e garantire idratazione gratuita ai turisti in vista delle nuove ondate di calore.

L’acqua non prelevata è inoltre immediatamente rivalorizzata tramite l’acquedotto per uso irriguo. Il comune invita la cittadinanza ad attuare comportamenti volti ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile.

Vandalismi, fontane chiuse: le limitazioni

Palazzo Marino rende noto: “Il provvedimento prevede che su tutto il territorio comunale siano attuate alcune limitazioni a cominciare dal divieto di prelievo per l’annaffiatura di giardini e prati, con l’esclusione dell’irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche”.

Non sarà consentito lavare l’auto autonomamente fuori dagli impianti di autolavaggio. Vietato riempire fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con l’avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente trattata, fatta eccezione per fontane naturalistiche e specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica.

