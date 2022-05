Quartieri da riqualificare, a disposizione mezzo milione: il nuovo bando

Il Comune di Milano apre il terzo crowdfunding civico per sostenere i progetti nei quartieri

Il Comune di Milano lancia un nuovo bando di Crowdfunding Civico per potenziare la cosiddetta ‘città a 15 minuti‘.

Riqualificare quartieri: l’obiettivo

L’avviso è rivolto a enti del terzo settore e associazioni le cui proposte progettuali siano in grado di creare valore per la comunità locale, in particolare per le categorie fragili.

Si va dall’ambito sociale a quello sportivo, da quello culturale a quello commerciale ed educativo. L’obiettivo? Creare servizi e proposte socio-culturali per i cittadini.

Riqualificare quartieri: i requisiti dei progetti

Per essere ammessi i progetti dovranno avere un costo compreso fra 20mila e 80mila euro e svolgersi in tutti i quartieri della città –ad eccezione del Municipio 1-. La durata massima prevista è di sei mesi con termine entro il 31 luglio 2023.

La prima fase sarà quella della raccolta delle proposte che resterà aperta fino alle ore 12 di venerdì 15 luglio.

Riqualificare quartieri: a disposizione 500mila euro

La commissione tecnica si occuperà di valutare le candidature e di stilare la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento. In seguito, i cittadini, accedendo alla piattaforma di crowdfunding messa a disposizione dal Comune di Milano, decideranno quale progetto sostenere con una donazione. L’amministrazione sosterrà il bando con un fondo di 500 mila euro, derivante dal programma europeo PON-Metro Milano 2014-2020.

La campagna di raccolta fondi riguarderà il 40% delle risorse necessarie per realizzare il progetto: la restante parte, fino ad un massimo di 48 mila euro per progetto, sarà finanziata dal Comune a fondo perduto.

Giovedì 26 maggio, alle ore 18:30, si svolgerà un incontro pubblico online per presentare il bando. L’evento verrà trasmesso in diretta dalla webtvradio del Comune.

