PrimaVera Mind inaugura il nuovo District: appuntamento il 30 aprile

Due intere giornate dedicate a musica, arte, sport, benessere e scienza

Nella giornata di sabato 30 aprile PrimaVera Mind ha inaugurato il nuovo Mind Village negli spazi ex Expo.

PrimaVera Mind: gli interventi

A curare l’art direction lo studio di architettura Migliore+Servetto, con interventi di Land e di Andreco e Politecnico di Milano.

Saranno due giornate dedicate a musica, arte, sport, benessere e scienza. Gli interventi urbani nelle aree pubbliche di Mind-Milano Innovation District sono coordinati dallo Studio, su commissione di Lendlease. Land cura le zone dedicate allo sport, le aree verdi che ospitano le piante di Expo 2015; Andreco, Islands e The Unknown i due grandi street-painting, mentre nell’Auditorium al piano terra dell’Hive, la mostra The Human Campfire espone i risultati del workshop degli studenti del Politecnico di Milano sul concetto di seduta come occasione di aggregazione e condivisione.

PrimaVera Mind: lo street painting

Mind Flow è un intervento di street painting lungo 1.8 chilometri per 15.000 metri quadrati, che accompagna i visitatori dall’uscita della metropolitana fino all’Albero della Vita. In questo flusso grafico si intrecciano 100 parole significative raccolte in 7 tappeti tematici legati ai valori di Mind.

PrimaVera Mind: la mostra The Human Campfire

Inoltre, Ico Migliore, professore al Politecnico, ha sviluppato un workshop internazionale che ha coinvolto 45 studenti del corso di Laurea Magistrale in Interior & Spatial Design del Politecnico di Milano.

La mostra The Human Campfire illustrerà 15 progetti che elaborano il tema della seduta come punto di aggregazione per condividere pensieri e dialoghi.

