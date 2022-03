Contrasto alla malamovida: il Comune di Milano stanzierà 400mila euro

Gli interventi nelle zone della movida della città e nelle zone periferiche per combattere il disagio giovanile

Palazzo Marino ha deciso di stanziare 400mila euro per contrastare la malamovida e il disagio giovanile: stop a rapine, risse e aggressioni.

Contrasto alla malamovida: la prima linea di intervento

Nelle prossime settimane verranno presentati i bandi e i progetti saranno valutati da una commissione.

Tra giugno 2022 e settembre 2023, invece, si svolgeranno le attività finanziate. Le linee di intervento saranno due: la prima, grazie ad una somma pari a 200mila euro, opererà nelle zone della movida della città, da Nolo a Isola, passando per Brera e via Lecco, fino a corso Como e corso Garibaldi. Tra le proposte ci saranno progetti della durata di nove mesi, come la promozione di attività culturali e la gestione del panorama notturno di svago giovanile.

Contrasto alla malamovida: gli interventi nelle zone periferiche

La secondo linea si concentrerà sulle zone periferiche della città: Gratosoglio, Barona, San Siro, Comasina, Parco Lambro, Cimiano, Quarto Oggiaro. I progetti, come la cura del verde e dello spazio sociale, verranno patrocinati con gli altri 200mila previsti dalla delibera. Le attività incentiveranno l’organizzazione di attività sportive.

Contrasto alla malamovida: la rete di sostegno per i più giovani

Lamberto Bertolé, assessore al Welfare, afferma: “Siamo convinti che le manifestazioni del disagio, soprattutto giovanile, a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi siano da affrontare non solo perseguendo i comportamenti negativi, ma anche offrendo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze un’alternativa possibile e costruttiva“.

L’obiettivo, nei prossimi mesi, sarà quello di costruire una rete di sostegno per i più giovani, coinvolgendo il Terzo settore e le associazioni che lavorano sul territorio.

LEGGI ANCHE: Bambini ucraini: nelle scuole di Milano arrivano 200 richieste di inserimento