Come traslocare in una grande città come Milano

Capita a tutti, prima o poi, di essere costretti a traslocare. Che sia la prima volta che ti trovi di fronte a questa situazione, che tu sia un ragazzo che andrà a vivere da solo per frequentare l’università o un padre di famiglia che deve trasferirsi con i suoi bambini e necessita di un trasferimento veloce, ti sarai accorto che è un’occupazione pesante e complessa, che porta via un sacco di energie e di tempo. La cosa si complica ulteriormente quando il trasloco deve essere effettuato all’interno di una grande città, come Milano.

Proprio per questo motivo, sempre più spesso ci si affida a professionisti che si occuperanno al posto tuo di tutto il processo, dall’imballaggio al trasferimento nella nuova abitazione.

I costi per affidare il tuo trasloco ad un’azienda di professionisti

Ovviamente ci sono numerosissimi fattori che possono incidere sui prezzi del tuo trasloco. In particolare il numero di oggetti, il loro volume, la distanza dalla vecchia abitazione a quella nuova.

Va saputo che solitamente i costi sono calcolati in base ai chilometri di strada che separano i due luoghi. Possono trovarsi nella stessa città (solitamente con questa formula si intende un limite massimo di cento chilometri). Abbiamo poi i tragitti considerati lunga distanza (ovvero fino agli 800 chilometri da percorrere). Infine, abbiamo tutti quei traslochi superiori agli 800 chilometri, definiti anche intercontinentali, che mettono in campo il massimo della logistica e dell’impegno da parte delle ditte, perché si tratta di veri e propri viaggi.

Non si parla allora di cifre piccole, e ci si potrebbe chiedere se è opportuno affidarsi ad una ditta di traslochi. Forse se il trasferimento è di piccole proporzioni, o su distanze molto brevi, puoi anche pensare di cavartela da solo, ma se oggetti e chilometri aumentano allora il risparmio di tempo e energie di una ditta fa pendere la bilancia in favore di questa ipotesi.

Scelta che diventa inevitabile se il trasloco è intercontinentale, riguarda oggetti di valore o in gran numero o se sei semplicemente troppo impegnato per pensarci tu in prima persona.

Se decidi di affidarti a professionisti, tieni presente che oltre ai costi già analizzati dovrai aggiungere alle voci del tuo preventivo costi di imballaggio e eventuale assemblaggio mobili, la quantità di oggetti da trasportare, con conseguente utilizzo di materiale da imballaggio (considera che di solito per una stanza di medie dimensioni servono almeno una decina di scatoloni per portare via tutto), e infine il costo del trasporto, per coprire i costi dei mezzi usati. Di solito un piccolo furgone è disponibile con una piccola somma alll’ora, mentre autocarri più grossi possono arrivare a cifre leggermente più elevate, a cui va aggiunta la tariffa da pagare per ogni chilometro percorso, solitamente di circa un euro per chilometro percorso.

Infine, puoi trovare altri costi, se per il tuo trasloco verranno utilizzati anche attrezzatura più specifica, come piattaforme aree o montacarichi, oppure permessi in caso di occupazione del suolo pubblico. In questo caso l’affitto per l’attrezzatura porterà via qualche centinaio d’euro, mentre per la documentazione e tutti i permessi si hanno tariffe diverse

Ditte di traslochi a Milano

Se ti trovi in una grande città la cosa migliore è affidarsi ad una delle tante ditte, come una ditta di traslochi a Milano confrontando i prezzi tra i vari preventivi che puoi richiedere gratuitamente. In questo modo individuerai in fretta qual è la soluzione migliore e più conveniente per la tua particolare situazione: ogni trasloco è una storia a se!

Se abiti a Milano, tieni presente che di solito i traslochi all’interno del territorio urbano sono influenzati dal ritmo frenetico della città, e moltissime aziende offrono anche servizi per spostamenti urgenti e traslochi in tempi strettissimi, ms con prezzi più alti di grandi città italiane come Napoli o Roma.

Per farti un’idea molto generale di quanto un trasloco potrebbe costarti, considera che se per due stanze la tariffa media è di qualche centinaio di euro, mentre per traslochi di grandi dimensioni, fino a sei stanze, parliamo di cifre che possono anche superare il migliaio di euro, vista la grande quantità d’oggetti da trasferire.