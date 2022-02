Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla

Nella giornata di lunedì 21 febbraio, il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per vento forte previsto a partire dalle ore 9.

Vento a Milano: prestare massima attenzione

Palazzo Marino segnala: “Dalla tarda mattinata i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali”.

Le raffiche non sono minimamente paragonabili a quelle del 7 febbraio, quando hanno raggiunto i 110 km/h, ma è comunque necessario prestare attenzione. La massima intensità verrà raggiunta in tarda mattinata e primo pomeriggio: la ventilazione potrà avere carattere di Foehn. Prevista la ripresa del fenomeno nelle prime ore di martedì 22 febbraio.

Vento a Milano: attivo il centro operativo comunale della Protezione civile

Il Comune di Milano scrive nella nota: “Non sono previste chiusure, ma ai cittadini si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo dalle ore 9 per monitorare e coordinare gli eventuali interventi”.

Vento a Milano: le previsioni

Nella giornata di lunedì 21 sarà presente qualche foschia mattutina che verrà spazzata via da sostenuti venti di Foehn, i quali regaleranno cieli tersi. La temperatura massima potrà raggiungere i 18°C. Previsto cielo sereno anche nella giornata di martedì 22, con massime sui 18°C. La primavera è già in arrivo?

