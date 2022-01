Procedura volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in termini di efficienza energetica, la certificazione energetica è un documento, redatto da un esperto specializzato, utile anche nell'accedere ai vantaggi dell'ecobonus.

ACE Consulting Certificazione Energetica, società con sede nella città di Milano, permette di redigere velocemente la propria certificazione energetica (APE) e, di conseguenza, stabilire con grande precisione la classe energetica dell’immobile interessato. Nonostante ACE Consulting sia attiva sul territorio milanese da svariati anni, è abbastanza recente l’ampliamento del servizio offerto anche a tutti i comuni situati nella provincia del capoluogo lombardo.

Che l’immobile si trovi a Milano, a Monza o nelle zone limitrofe, ACE Consulting Certificazione Energetica provvederà a certificare l’APE in maniera tempestiva e ad un prezzo non eccessivo. L’esperienza e la competenza maturate dopo anni e anni di lavoro, hanno permesso ai tecnici ACE Consulting di redigere APE in grado di rispecchiare fedelmente la realtà dell’immobile.

Come viene redatto un certificato energetico?

La procedura inizia con un semplice sopralluogo, che avviene entro e non oltre 72 ore dalla richiesta. Nei giorni successivi al sopralluogo, il certificatore energetico provvederà a consegnare il documento. Solo a quel punto, si potrà procedere con il pagamento del servizio. I prezzi, variabili a seconda della grandezza dell’immobile e della tipologia (residenziale o commerciale), sono tutti comprensivi di tasse e includono la registrazione del certificato APE al Catasto Energetico (CEER). Anche il sopralluogo è incluso nell’offerta ed obbligatorio in Regione Lombardia.

Compilando i moduli presenti presso il sito ufficiale di ACE Consulting Certificazione Energetica, si verrà ricontattati in giornata dall’azienda stessa che, in base alle esigenze del cliente, cercherà di fissare un appuntamento.

ACE Consulting Certificazione Energetica: garanzia e sicurezza a Milano e Provincia

Da diversi anni ormai, le certificazioni energetiche hanno assunto un ruolo di primo piano e moltissime sono le richieste di APE.

Questa situazione ha però favorito la creazione di battaglie sui prezzi, proprio come accade tra supermercati o negozi rivali. Proprio per tale ragione occorre prestare molta attenzione alle moltissime truffe e accertarsi di ricevere una certificazione energetica corretta, come quella fornita da ACE Consulting. Questa infatti, oltre a essere utile nel richiedere l’accesso all’Ecobonus, risulta di fondamentale importanza anche ai fini della locazione e della compravendita dell’immobile.

Va ricordato che dal 2015, anno d’introduzione del Nuovo Attestato di Prestazione Energetica APE, vi sono nuove modalità di calcolo della prestazione energetica. Il nuovo certificato, infatti, prevede ben 10 classi energetiche, l’obbligo per l’esperto di effettuare almeno un sopralluogo e stabilisce a 10 anni la validità della Certificazione APE.

ACE Consulting mette a disposizione dei propri clienti affidabilità, qualifiche ed esperienza con certificatori energetici accreditati CENED e garantisce un servizio comprensivo di sopralluogo (obbligatorio come già specificato nella regione Lombardia) ovviamente tenendo presenti le normative attualmente in vigore. Proprio il sopralluogo è il procedimento utile a rilevare la totalità delle informazioni riguardo all’edificio (stato di fatto), in maniera tale da procedere con un’attenta procedura di calcolo atta a stabilire con esattezza la classe energetica.

Il listino prezzi proposto da ACE Consulting Certificazione Energetica presenta tariffe in linea con la politica aziendale e soprattutto con il servizio offerto ai propri clienti. A differenza di moltissime altre aziende collocate in Lombardia e non solo, ACE Consulting propone un rapporto qualità prezzo costruito su parametri reali che considerano servizio, professionalità ed esigenze di mercato. In aggiunta, ogni attività viene svolta tempestivamente e in tempi piuttosto brevi, in maniera tale da presentare al cliente ogni documentazione necessaria in pochi giorni.