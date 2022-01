Tamponi Covid gratis a Milano: dove farli e le tempistiche da rispettare

Dove effettuare i tamponi nel capoluogo lombardo

Sono oltre mezzo milione i lombardi contagiati dal Sars-Cov-2: ecco i punti tampone di Milano.

Tamponi Covid gratis a Milano: chi ha diritto, quando effettuarlo

Il tampone gratuito è garantito a chi ha sintomi che fanno presuppore un contagio, ai positivi che devono chiudere il periodo di isolamento, a chi deve concludere la quarantena e a chi rientra dall’estero.

I cittadini vaccinati con ciclo primario completato da più di 120 giorni, per porre fine alla quarantena, devono effettuare il tampone dopo almeno 5 giorni dalla data di inizio del provvedimento. Le tempistiche si estendono a 10 giorni per i non vaccinati o chi ha un ciclo vaccinale primario completato da meno di 14 giorni.

Per i vaccinati con tre dosi e chiunque abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o sia guarito da meno di 120 giorni dall’infezione, non è prevista alcun tipo di quarantena. L’unico accorgimento da prendere è quello di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno dieci giorni dall’ultimo contatto col contagiato.

L’auto-sorveglianza si conclude al quinto giorno. Qualora si verifichino sintomi, è necessario sottoporsi ad un tampone.

Tamponi Covid gratis a Milano: dove effettuare i test

In caso di sintomi sospetti è possibile effettuare il tampone presso lo studio del proprio medico. Sarà premura dello stesso prenotare un appuntamento nei punti tampone del territorio, qualora non dovesse eseguirli. In caso di mancanza di disponibilità, sarà sufficiente una prescrizione del medico per eseguire un test ai punti tampone ad accesso diretto.

L’elenco dei punti tampone ad accesso libero a Milano:

ASST SANTI PAOLO E CARLO – MILANO – DRIVE OSPEDALE S. PAOLO, VIA OVADA 26

ASST SANTI PAOLO E CARLO – MILANO – DRIVE THROUGH OSPEDALE S. CARLO BORROMEO, VIA PIO II 5

ASST FBF SACCO – MILANO – Ospedale Sacco Via G.B. Grassi 74 – Ambulatorio 62

ASST FBF SACCO – MILANO – Ospedale BUZZI “casetta arcobaleno” DRIVE THROUGH e ambulatorio – Milano Via Castelvetro 28

IRCCS POLICLINICO CA’ GRANDA – MILANO – Via Pace, 9

IRCCS SAN RAFFAELE – MILANO – OSPEDALE SAN RAFFAELE Via Olgettina 60 presso Drive Through

ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI – MILANO – Via Riccardo Galeazzi 4

MULTIMEDICA – Ospedale San Giuseppe – Via De Togni 26 – Milano

DRIVE THROUGH MILANO presso l’Area Parcheggi di Via Novara

ASST NORD e ASST GOM NIGUARDA – Via Ippocrate 45

Per terminare la quarantena è possibile sottoporsi al test in farmacia senza necessità di appuntamento.

È necessaria solo la disposizione di quarantena ricevuta dall’Ats.

Anche chi rientra dall’estero per concludere la quarantena può recarsi nelle farmacie o a uno dei punti tampone del territorio, col documento ricevuto da Ats.

Tamponi Covid gratis a Milano: i test nelle strutture private

Coloro che non rientrano nelle categorie sopraindicate possono richiedere un tampone a pagamento nelle farmacie: il prezzo è fissato a 15 euro per gli over 18 e gli under 12, a 8 euro per i 12-18enni. Il tampone può essere eseguito anche nelle strutture private, sebbene siano poche quelle che aderiscono al protocollo per i test a prezzo calmierato. I costi possono variare in base alla sede.

LEGGI ANCHE: Covid, Super Green Pass: le nuove regole in vigore