Save the dogs, i volontari che curano i cani dei senzatetto: assistenza e kit di primo soccorso

A Milano ha preso il via il progetto pilota di Save the Dogs, associazione che difende e tutela i diritti degli animali, che prevede assistenza veterinaria gratuita e kit di prima necessità per i cani dei senzatetto. Si tratta del primo progetto di monitoraggio per gli animali dei clochard in Italia sulla scorta del modello inglese StreetVet.

Save the dogs: l’iniziativa per i cani dei senzatetto

L’iniziativa, dal titolo “Amici di strada, compagni di vita” e avviata in collaborazione con Fondazione Progetto Arca Onlus, ha l’obiettivo di fornire assistenza agli amici a quattro zampe dei senzatetto che spesso vedono nel loro animale l’unico vero compagno di vita e la sola possibilità di mantenere una relazione e un legame quotidiano e imprescindibile con qualcuno.

Il progetto prevede che due volte al mese i volontari dell’associazione girino per la città per regalare ai cuccioli e ai loro padroni un vero e proprio kit, che comprende il cappottino in inverno e gli antiparassitari in estate oltre a ciotola, guinzaglio, cibo e un set di primo soccorso.

Save the dogs: l’iniziativa per i cani dei senzatetto: assistenza medica gratuita

Oltre agli oggetti materiali, per chi ne ha bisogno verrà anche fornita assistenza medica gratuita. La fondatrice di Save the dogs Sara Turetta e le sue collaboratrici, si faranno infatti carico delle vaccinazioni, della sterilizzazione (delle femmine) e di eventuali cure complesse nel caso di riscontro di importanti problemi di salute.

L’intenzione dell’asociazione è di consolidare nel 2022 l’intervento a Milano in vista di una possibile espansione del progetto anche in altre grandi città italiane.