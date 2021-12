Covid: nelle scuole di Milano sono 156 le classi in quarantena

In aumento i contagi da Coronavirus

Il report settimanale pubblicato dalla Direzione generale welfare – Unità organizzativa prevenzione -, trasmesso all’Ufficio scolastico regionale (Usr) e alle Ats, mostra che i contagi sono in crescita.

Classi in quarantena Milano: i dati

I dati si riferiscono alle due settimane precedenti alla settimana di pubblicazione.

Inoltre, i dati delineano una rassegna sul monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite campionamento degli alunni con test salivare molecolare.

Classi in quarantena Milano: il numero di contagi

Dal 29 novembre al 5 dicembre, Regione Lombardia registra 254 nuovi casi nei bambini tra 0 e 2 anni, 436 nella fascia 3 – 5. La fascia 6 – 10 anni presenta +1.940 nuovi casi, mentre sono 691 i positivi nei bambini di 11 – 13 anni.

Tra i ragazzi con 14 e 18 anni i nuovi contagi sono pari a 609.

Classi in quarantena Milano: quante sono?

A Milano, al 12 dicembre, ci sono in totale 156 classi in quarantena: 176 se si include anche la provincia di Lodi. Il numero delle classi in dad è di 1.285, 1.167 solo a Milano. In quarantena anche 84 operatori scolastici. Nella Regione si riscontrano 683 classi in quarantena: 9.415 alunni e 567 e operatori scolastici.

I dati di Ats Milano annunciano che 50 classi delle scuole dell’infanzia nido sono in quarantena. Le classi in quarantena della scuola primaria sono 78, mentre quelle della secondaria di primo grado sono 30, infine quelle della secondaria di secondo grado sono 18.

Il report ha dichiarato: “Alla ripresa dei contagi osservata nelle ultime settimane che ha determinato un aumento degli alunni posti in quarantena si sta assistendo a un lieve decremento, maggiormente evidente nella scuola secondaria di secondo grado (popolata da alunni in età vaccinabile)”.

LEGGI ANCHE: La classifica delle migliori scuole milanesi 2021/2022: dai licei agli istituti tecnici