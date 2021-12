Controlli green pass a Milano: la prima multa sull’autobus

Multato un 60enne sulla linea 58: era salito a bordo del mezzo con il Green Pass di un altro.

Nella giornata di giovedì 9 dicembre è stato sanzionato un uomo di circa 60 anni, il quale viaggiava sui mezzi pubblici senza green pass.

Controlli green pass, prima multa: i controlli a campione

Alle fermate dei mezzi di superficie, proseguono i controlli a campione sul green pass.

Il passeggero è stato fermato in via Minghetti, zona Cadorna, quando è stato trovato in possesso di una certificazione intestata ad un altro.

Controlli green pass, prima multa: la certificazione è intestata ad un’altra persona

Gli agenti della polizia locale, insieme al personale dell’Atm, insospettiti dagli atteggiamenti dell’uomo, hanno deciso di verificare la sua certificazione verde. Una volta mostrato il green pass cartaceo, però, ben presto si scopre che è intestato ad un’altra persona.

Controlli green pass, prima multa: la denuncia

Il documento è stato sequestrato, mentre per il 60enne, oltre alla multa, è scattata una denuncia per sostituzione di persona.

