Palazzo Marino, Gaia Romani cambia la targa “assessore” e la sostituisce con “assessora”

L'assessora ai servizi civici: "Ci tengo molto"

La titolare dell’assessorato ai servizi civici, Gaia Romani, cambia la targa di Palazzo Marino.

Gaia Romani cambia la targa in assessora: il gesto inaspettato

Addio lettera “e”, ben arrivata lettera “a”. Romani ha preso in mano la situazione e ha optato per un cambiamento mai visto prima: ha sostituito la placchetta sulla sua porta, rimuovendo quella con la scritta “assessore”, al fine di applicarne una più idonea alla sua identità femminile.

Benvenuta assessora.

Gaia Romani cambia la targa in assessora: “Il cambiamento parte dalle piccole azioni”

Gaia ha postato proprio la foto del momento del cambio targa sui suoi social, affermando: “Ho chiesto di sostituire la targa sulla porta del mio ufficio perché il cambiamento parte dalle piccole azioni”. E ha aggiunto: “È un messaggio a cui tengo molto e quindi eccoci qui, pezzo per pezzo“.

Gaia Romani cambia la targa in assessora: le reazioni

Ogni gesto provoca conseguenze e reazioni. Molte colleghe hanno fatto i complimenti a Gaia Romani: Laura Boldrini ha dichiarato “Brava Gaia, il linguaggio è sostanza”; l’ex assessora alle politiche sociali Cristina Tajani ha commentato “Brava, la delibera sul linguaggio inclusivo non è stata vana!!”; mentre la deputata Stefania Pezzopane le ha dedicato un applauso social. Non mancano le critichedi altri, i quali sottolineano che le priorità sono altre e che non sarà una vocale differente il manifesto di inclusione e parità.

