Ha sorpreso tutti la reazione di un anziano che, dopo un incidente in Viale Toscna, ha aspettato i soccorsi su una sedia fumando una sigaretta.

Particolare incidente in viale Toscana a Milano, dove mercoledì 24 novembre 2021 una Fiat Panda guidata da un’anziano si è ribaltata: l’uomo, riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo, ha atteso i soccorsi sedendosi su una sedia e fumando una sigaretta.

Incidente in viale Toscana

I fatti si sono verificati intorno alle 12:30 davanti ad un’autofficina. Secondo le prime ricostruzioni il conducente, 85 anni, proveniva da via Pompeo Leoni e stava per svoltare sul viale quando all’improvviso si è trovato davanti un’auto parcheggiata in doppia fila e l’ha urtata. Sebbene l’abbia di fatto solo sfiorata, l’urto in velocità ha fatto ribaltare la sua vettura facendolo rimanere a testa in giù.

Incidente in viale Toscana: anziano attende i soccorsi fumando

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno liberato l’uomo e lo hanno fatto uscire in sicurezza dal veicolo. Miracolosamente era illeso e non aveva riportato alcuna contusione, così un commerciante della zona gli ha porto una sedia per riposarsi. L’uomo ha così atteso i soccorsi, di cui non ha avuto bisogno, e il carro attrezzi, seduto fumando una sigaretta.

Una reazione che ha sorpreso tutti i passanti.