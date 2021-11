Sala: “Il Macbeth del 7 dicembre alla Scala va ripensato. Prudenza per il concerto di Capodanno”

Il 7 dicembre presenzierà Mattarella per l'ultimo concerto da presidente

A fronte dei contagi di Covid-19, il sindaco Sala annuncia: “serve attenzione, ovviamente noi lo verifichiamo quotidianamente anche nelle nostre azioni. Ho avuto lunghissime discussioni con il sovrintendente della Scala per la Prima e, ovviamente, sarà uno spettacolo che dovrà essere un po’ ripensato”.

Macbeth, 7 dicembre: le mascherine

L’idea è quella di avere l’orchestra in buca con 76 elementi, mentre i coristi -protagonisti di due lunghi concertati da 15 minuti- dovranno indossare la mascherina per scongiurare la quarantena degli artisti e di conseguenza la mancata partecipazione alle recite.

L’anno precedente, a causa di contagi nel coro, fu cancellata ‘Lucia di Lammermoor’, e venne sostituita dalla lirica ‘A riveder le stelle’ -in diretta tv-.

Macbeth, 7 dicembre: le difficoltà di Meyer e Chailly

“La voce, soprattutto in quel tipo di performance, è molto forzata, quindi è più a rischio. C’è la difficoltà in questo momento di Meyer e Chailly a pensare a una prima come un’opera complessa”, ha aggiunto Sala, sottolineando che il 7 dicembre, alla Prima, “Ci sarà l’ultima presenza del nostro amato presidente della Repubblica ed è qualcosa a cui anche io tengo moltissimo”.

Macbeth, 7 dicembre: prudenza per Capodanno

Momentaneamente non ci sono certezze, ma la prudenza andrà mantenuta anche nel caso di un eventuale concerto di Capodanno. Sala conclude “Bene le luminarie e cercare di far sì che i commercianti lavorino ma dal nostro lato vogliamo evitare di creare troppi assembramenti. Serve attenzione la situazione è ancora questa, non ne siamo ancora fuori. Non mi pare che siamo in una situazione di allarme però l’attenzione va tenuta”.

