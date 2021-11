Metodi di pagamento popolari nel 2021 al Casino Italian LibraBet

Quando si tratta di scegliere un casinò online per giocare regolarmente, ogni giocatore presta attenzione a una serie di fattori.

Quando si tratta di scegliere un casinò online per giocare regolarmente, ogni giocatore presta attenzione a una serie di fattori. E per molti di loro, la varietà di metodi di pagamento che il casinò offre diventa spesso quello decisivo. Fortunatamente, i moderni siti web di gioco di solito forniscono una vasta gamma di varie opzioni di pagamento in modo che tutti possano trovare qualcosa che si adatti meglio a loro.

In questo articolo, vengono recensiti i metodi più utilizzati in Italia. Tutti loro sono elencati anche nel casino italian LibraBet.

VISA

È una delle opzioni di pagamento più antiche e popolari. L’azienda è stata fondata nel lontano 1958 e prima si chiamava BankAmericard. L’esperienza e la lunga presenza di VISA sul mercato l’hanno resa uno dei metodi di pagamento più affidabili. Le transazioni con VISA sono veloci, il che rende il gioco d’azzardo ancora più facile, permettendo ai giocatori di arrivare al gioco effettivo in pochi secondi dopo il deposito.

MasterCard

Il principale concorrente di VISA è emerso nel 1966 ed era inizialmente conosciuto come Interbank. Più tardi, nel 1979, fu ribattezzato MasterCard. Ora è accettata in tutto il mondo, e quasi tutti i casinò online la forniscono tra i loro metodi di pagamento. Il vantaggio principale di MasterCard è la sua disponibilità e la velocità dei trasferimenti. Di solito, ci vogliono al massimo pochi minuti per far apparire i tuoi fondi sul tuo bilancio del casinò dopo aver depositato con MasterCard. Anche i prelievi sono rapidi.

Criptovaluta

Al casino italian LibraBet, puoi usare Bitcoin, Litecoin, ed Ethereum per fare depositi e prelievi. Queste sono di solito le criptovalute che la maggior parte dei siti di gioco elencano tra le loro opzioni di pagamento. Le transazioni con le criptovalute sono molto popolari grazie all’anonimato che garantiscono. Poiché non è necessario condividere alcun dettaglio personale, il che rende le tue informazioni sensibili sicure, così come i tuoi fondi.

Skrill

Skrill è un portafoglio elettronico fondato nel 2001 e precedentemente noto come Moneybookers. Ora opera in circa 120 paesi e offre 40 valute diverse. Per usare questo portafoglio digitale, i giocatori devono prima ricaricare il loro saldo Skrill con l’aiuto di varie opzioni bancarie come il bonifico bancario, la carta di credito/debito, e molti altri metodi alternativi. Per depositare con Skrill al casinò online, devi solo sceglierlo come opzione di pagamento, fornire i dettagli del tuo conto e indicare la somma che vuoi depositare o prelevare. Le transazioni sono di solito istantanee.

Neteller

Neteller è stato fondato nel 1999 ed è ora uno dei giganti tra i portafogli elettronici. È il principale concorrente di Skrill ed è ampiamente utilizzato per i pagamenti nei casinò. L’azienda offre quasi 30 valute in modo che gli utenti di diversi paesi possano godere del servizio senza limiti. L’elaborazione delle transazioni è sicura e di solito richiede solo pochi secondi. Per depositare con Neteller, devi inserire l’email del tuo conto Neteller e procedere con il pagamento.

EcoPayz

EcoPayz è un altro popolare portafoglio elettronico che permette transazioni veloci e sicure. È stato fondato nel 1999 e da allora, è stato ampiamente utilizzato per fare acquisti online e procedere con i pagamenti al casinò. Offre 45 valute per le transazioni in tutto il mondo e il suo supporto parla 7 lingue diverse in modo che gli utenti possano risolvere qualsiasi problema di apparizione prontamente e comodamente. Un bel bonus dell’utilizzo di ecoPayz per i pagamenti al casinò è che puoi ritirare i tuoi fondi direttamente sulla carta di debito prepagata conosciuta come ecoCard.

Parole finali

I moderni casinò online come il casino italian LibraBet offrono molti metodi di pagamento in modo che i giocatori possano trovare qualcosa per le loro esigenze. Questo articolo comprende 6 delle opzioni più popolari utilizzate per il gioco d’azzardo online in Italia.